Apple iPhone 12 Türkiye Fiyatları Açıklandı

Apple, iPhone 12 Türkiye fiyatı ile gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz ay yapılan Apple iPhone lansmanında Apple’ın yeni model iPhone 12 modelleri tanıtılmıştı. Apple, iPhone 12 Fiyatı ile ilgili olarak pek fazla değişiklik yapmayacağı biliniyordu. Aslında cihazın fiyatı iPhone 11 ile aynı seviyelerde olacağı da gelen bilgiler arasındaydı.

iPhone 12 Türkiye fiyatı hakkında pek fazla bilinmeyenler ortaya çıkmıştı. Bir çok rapor sızdırıldı ve birden fazla Türkiye fiyatı bilgileri yer alıyordu.

Apple iPhone 12 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Sızdırılan bilgilerde, iPhone 12 Mini modelininde 9.999 TL’den satışa sunulacağı iddialar arasındaydı. Yurt dışı fiyatına baktığımızda 699 Dolar olan telefonun, ülkemizde 9.999 TL olacağına pek fazla kimse de inanmamıştı.

Apple’ın Türkiye fiyat politikasını tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Bu fiyatlar oldukça yüksek ve Türkiye standartlarına aslına bakarsanız hiç uymuyor.

Apple, yeni iPhone modellerinin fiyatlarını sonunda açıkladı. Şaşırttı mı? Beni hiç mi hiç şaşırtmadı. Denildiği gibi gibi iPhone 12 Mini içi Apple, 9.999 TL’lik başlangıç fiyatı belirledi.

iPhone 12 modeli 10.999 TL, iPhone 12 Pro fiyatı 14.999 TL ve iPhone 12 Pro Max fiyatı ise 16.999 TL olarak açıklandı. Daha üst modeli seçecek olursanız iPhone 12 Pro Max modeline 20.000 TL üzeri para bayılmak zorundasınız.

iPhone 12 mini 64 GB – 9.999 TL

iPhone 12 mini 128 GB – 10499 TL

iPhone 12 mini 256 GB – 11.499 TL

iPhone 12 64 GB – 10.999 TL

iPhone 12 128 GB – 11.499 TL

iPhone 12 256 GB – 12.499 TL

iPhone 12 Pro 128 GB – 14.999 TL

iPhone 12 Pro 256 GB – 15.999 TL

iPhone 12 Pro 512 GB – 17.999 TL

iPhone 12 Pro Max 128 GB – 16.999 TL

iPhone 12 Pro Max 256 GB -17.999 TL

iPhone 12 Pro Max 512 GB – 19.999 TL

Apple, yeni nesil iPhone modelleri için belirlediği fiyatlar bu şekilde. Türkiye fiyatları oldukça abartılı geldi. Bu fiyatlar ile ortalama bir ailenin alabileceği bir telefon değil maalesef. Fiyatlar böyle olunca kullanıcılarda diğer alternatif telefonlara yöneliyor. Bence Apple bu konuda biraz çalışma yapmalı diye düşünüyorum.

Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Bir önceki yazımız olan SSD Verimi Nasıl Kontrol Edilir başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.