Apple, abonelikli haber servisi olan Apple News Plus’u bugün halka açık hale getirdi. Duyurunun asıl ortak noktası elbette gizlilik oldu. Cupertino da yapılmış olan basın konuşmasında çeşitli ürünlerin duyurusunu meydana getiren Apple’ın öncelik verdiği servislerden biri de hiç şüphesiz Apple News Plus oldu. Aylık olarak ücreti 9.99 dolar olan servis 300 den fazla dergi de bünyesine erişim olanağı vermektedir.

Google, benzer biçimde dişli rakiplerinden olan, gizlilik politikasıyla araştırmalarına devam eden Apple, bu politikasını News Plus servisinde ön plana çıkardı. Şirketin CEO’su Tim Cook yapmış olduğu konuşmalarda, Reklamcıların bizi izlemesine izin vermeyeceğiz. Apple News Plus üzerinden okuduğunuz haberler elbette ki sizi takip etmeyecektir dedi.

Apple, App Store de yer alan uygulamalarda yapmış olduğu yüzde 30 luk kesinti ile tüketicilerle mahkemelik olmuştur. Tüketiciler Apple’ın uygulamasının tutarlarını orantısız olarak yükseldiğini belirtirken Apple, bu gelen tepkilerin tüketicilerden değil de yazılımcılardan gelmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Tüm bu yaşananlara karşı yüksek fiyat politikasından asla ödün vermeyen Apple, açıklanan bazı haberlere göre Apple News Plus’ta da yayıncılardan gelirlerinin yüzde ellisini talep edeceğine dair bazı söylentiler yer almaktadır. Apple News Plus’ın ülkemize giriş yapıp yapmayacağı, ne zaman geleceği, gelirse ücretinin ne kadar olacağı konusunda kesin bir bilgi söz konusu değildir.

MacOS dizüstü bilgisayarınızda veya masaüstünüzde herhangi bir okuma yapmayı planlıyorsanız, bir abonelik için kaydolmadan önce yeni macOS 10.14.4 sürümüne ihtiyacınız olacaktır.

Yeni güncellenen uygulamanızda, “News Plus” ı bulacaksınız; ancak konumunuz, kullandığınız cihaza bağlı olarak değişebilir. Bir iPhone’da alt kısımdaki sekmedir. Bir iPad’de ise bu durum, soldaki menünün üst tarafında bulunur. Elbette ki Apple News Plus’ın ilk kullanımları ücretsiz olarak denendiği belirtilmektedir.

Bu ücretsiz deneme hakkında garip olan bir diğer durumda, eğer News Plus aboneliğini iptal ederseniz, erişiminize tamamen son verileceğini bilmeniz gerekmektedir. Ücretsiz sürenin bitimi halinde de yenilenmeden bir gün önce bu Apple News Plus aboneliğini iptal etmek için telefonunuza veya bilgisayarınıza bir hatırlatıcı eklemeniz gerekmektedir. Bu durumlara önem vermediğiniz takdirde ay sonunda sizden para kesilmiş olduğunu göreceksiniz.