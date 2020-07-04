Apple Translate Nedir ve iPhone’unuzda Nasıl Kullanılır?

Apple kısa süre önce iPhone kullanıcıları için en son iOS 14 güncellemesini duyurdu ve bu yılın sonlarında yayınlanan güncellemeyle birlikte sunulacak tüm yeni özellikleri ayrıntılı olarak anlattı.

iOS 14’teki en iyi yeni özelliklerin bir listesini zaten dönüştürdük ve bu özelliklerden biri yeni Apple Translate. Adından da anlaşılacağı gibi, uygulama, Google Translate benzer ifadeleri başka dillere çevirmenize yardımcı olur. Burada Apple Translate’in nasıl çalıştığını, hangi dillerin desteklediğini, hangi dilleri desteklediğini ve uygulamayı iPhone’unuza nasıl alabileceğinizi açıklıyoruz.

Deyimler Nasıl Dönüştürülür?

Yeni başlatılan Apple Translate uygulamasında cümleleri çevirmek oldukça kolaydır. Sadece çevirmek istediğiniz kelimeleri söylersiniz ve uygulama daha sonra diğer dillere dönüştürür. Uygulamayı açtığınızda, bunun iki bölüme ayrıldığını göreceksiniz. Alt bölüm, çevirmek istediğiniz metni girebileceğiniz bir metin giriş alanına sahiptir. Alternatif olarak, mikrofon simgesine tıklayabilir ve çeviri için kelimeleri söyleyebilirsiniz. Bu yapıldıktan sonra, çevrilen ifade üst kısımda orijinal dilde ifade ile birlikte görünecektir. Ayrıca, dokunulduğunda çevrilen ifadenin ses sürümünü çalacak bir Yürüt düğmesi de vardır.

Konuşma Modunu Kullanma

Apple Translate uygulaması açıkken ve iPhone’unuzun yönünü dikeyden yataya değiştirdiğinizde, uygulamayı iki modda kullanabilirsiniz. Konuşma modu, adından da anlaşılacağı gibi, uygulamanın dönüştürdüğü tüm kelime öbeklerini gösterir. Ekranın en son ifadesini gösterirken, geçmişi görmek için geri dönebilir ve işlemi tekrarlanan ifadeler için tekrar tekrar yapma gereğini ortadan kaldırabilirsiniz.

Apple Translate’i Çevrimdışı Kullanma

Apple Translate uygulamasındaki önemli özelliklerden biri çevrimdışı modda kullanım desteğidir. Dil paketini cihazınıza indirdiyseniz, uygulamayı kullanmak için Kablosuz ağa veya hücresel verilere erişmeniz gerekmez. Cihazdaki modu veya çevrimdışı modu etkinleştirdiğinizde, uygulama iPhone’unuzdaki tüm işleri yapar ve ağa bağlı değildir. Bu, telefonunuzdaki her şey işlendiğinden güvenlik ve gizlilik konusunda daha fazla endişe duyanlar için iyidir.

Desteklenen Diller

Şu anda, Apple Translate sadece 11 dili desteklemektedir. Uygulamanın kullanımı şirketin beklentilerini karşılıyorsa şirketin önümüzdeki aylarda daha fazla dile destek vermesini bekliyoruz. Desteklenen dillerin listesi şunları içerir;