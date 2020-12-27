Apple Watch’ta kalp atışlarınızı kontrol etmek ister misiniz? Apple Watch’unuz, kalp atışlarınızı gerçek zamanlı olarak izleyen bir kalp atış sensörüyle birlikte gelir. Dinlenirken, yürürken, nefes alırken veya egzersiz yaparken Apple Watch takarken yaptığınız her aktivite için kalp atışlarını kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz. Kalp atış değerlerini kontrol etmek kolaydır, Apple Watch’unuzdaki kalp atış uygulamasını kullanarak kalp atış değerlerini izleyebilir ve egzersiz sırasında izleyebilirsiniz. Kalp atış değerlerini görüntülemek için Apple Watch’unuzda Kalp Atış Hızı uygulamasını açın; Apple Watch, taktığınız sürece kalp atış değerlerini ölçmeye devam eder.

Apple Watch’ta Kalp Atış Hızınızı Kontrol Etme

Apple Watch’unuzda Kalp Atış Hızı uygulamasını başlatın.

Mevcut kalp atışınızı gerçek zamanlı olarak, dinlenme değerleri ve ortalama yürüme hızınızı görüntüleyin.

Egzersiz sırasında kalp atış değerlerini de kontrol edebilirsiniz. Varsayılan olarak, mevcut kalp atış değerleri Çoklu Metrik antrenman görünümünde gösterilir. Bir antrenman sırasında hangi ölçümlerin görüneceğini özelleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

iPhone’unuzda Apple Watch uygulamasını başlatın.

Saatim’e dokunun, Antrenman -> Antrenman Görünümü’ne gidin, ardından bir antrenmana dokunun. Burada bir antrenman sırasında kalp atış değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca iPhone’unuzda kalp atış hızı verilerinizin grafiğine bakın.

iPhone’unuzda Sağlık uygulamasını başlatın.

Sağ alttaki Göz At’a dokunun, Kalp’e ve ardından Kalp Atış Hızı’na dokunun.

Özetinize Kalp Atış eklemek için yukarı kaydırın, ardından Sık Kullanılanlara Ekle’ye dokunun.

Kalp atış değerleri son bir saat, gün, hafta, ay veya yıl boyunca görüntüleyebilirsiniz. Daha Fazla Kalp Atış Hızı Verisi Göster öğesine dokunduğunuzda, seçili zaman aralığı boyunca kalp atış değerleri aralığını da görebilirsiniz.

Apple Watch, fitness aktiviteleri söz konusu olduğunda çok şey yapabilir. Bunun dışında mesajları kontrol etmenize, aramalara katılmanıza, uygulama bildirimlerini görüntülemenize, fitness aktivitelerini izlemenize, müzik dinlemenize ve telefon görüşmeleri yapmanıza da olanak tanır.