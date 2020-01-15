Apple Watch’unuza watchOS 6.1.2 Beta 2 Nasıl Kurulabilir?

Apple’ın dört ana işletim sisteminden (iOS, macOS, tvOS ve watchOS), sadece watchOS, ne kadar nispeten karmaşık olduğu göz önüne alındığında, şaşırtıcı olmayan bir genel betadan yoksundur. Apple Watch’unuza bir sertifika yüklemeniz, ardından yazılımı watchOS 6.1.2 sürümünü çalıştıran iPhone’unuza indirmeniz, aktarmanız ve almanız ve çalıştırmanız gerekir. Zor değil, ama sabır gerekiyor ve sorun gidermeniz gerekebilir.
Apple, geliştiriciler için watchOS 6.1.2 beta 2’yi piyasaya sürdü. Apple Watch’unuza watchOS 6.1.2’yi yüklemek için aşağıdaki talimatları izleyin. Watch 6.1.2 sürümüyle watchOS testine başlamak için bekliyorsanız, şimdi karşıdan yükleme ve başlama zamanı.
watchOS 6’yı yüklemeye çalışmadan önce iPhone’unuzda iOS 13 için geliştirici beta sürümünü kullandığınızdan emin olun.
Apple Watch’unuz yeniden başlatıldıktan sonra yükleme işlemi normale döner.
Sertifika, iPhone’unuzdaki WatchOS uygulamasında watchOS 6’nın kullanılabilir olduğunu bildirir. Watch uygulaması güncellemeyi algıladıktan sonra, yükleme işlemi aşağıda ayrıntıları verilen diğer watchOS güncellemeleriyle aynıdır.
WatchOS güncellemesi indirilecek ve Apple Watch’unuza aktarılacak ve Apple Watch güncellemeyi uygulamak için yeniden başlatılacak. İlerlemeyi Apple Watch ekranında takip edebilirsiniz ve işiniz bittiğinde her şey hazır olacaktır.
WatchOS 6 güncellemesi doğrulama aşamasında başarısız olursa, tekrar deneyin. Tekrar tekrar başarısız olursa, Apple Watch’unuzu eşleştirip yeniden eşleştirin ve tekrar deneyin.
WatchOS 6 ile Apple, Apple Watch’un iPhone’unuzu kullanmanıza gerek kalmadan güncellenmesi için bir mekanizma oluşturuyor gibi görünüyor. Süreç henüz iPhone’dan tamamen bağımsız olmasa da, bu beta döngüsü boyunca bunun böyle olduğunu görmek şaşırtıcı olmayacaktı. Apple Watch’unuzu şu anda saatin kendisinden nasıl güncelleyebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.
Güncellemenin yüklenmesi için Apple Watch’unuzun hala şarj cihazında olması gerekir ve saatinizin pil seviyesi en az% 50 olana kadar bunu yapmaz.