Apple Watch’unuza watchOS 6.1.2 Beta 2 Nasıl Kurulabilir?

Apple’ın dört ana işletim sisteminden (iOS, macOS, tvOS ve watchOS), sadece watchOS, ne kadar nispeten karmaşık olduğu göz önüne alındığında, şaşırtıcı olmayan bir genel betadan yoksundur. Apple Watch’unuza bir sertifika yüklemeniz, ardından yazılımı watchOS 6.1.2 sürümünü çalıştıran iPhone’unuza indirmeniz, aktarmanız ve almanız ve çalıştırmanız gerekir. Zor değil, ama sabır gerekiyor ve sorun gidermeniz gerekebilir.

WatchOS 6.1.2 Beta Sürümündeki Yenilikler Nelerdir?

Apple, geliştiriciler için watchOS 6.1.2 beta 2’yi piyasaya sürdü. Apple Watch’unuza watchOS 6.1.2’yi yüklemek için aşağıdaki talimatları izleyin. Watch 6.1.2 sürümüyle watchOS testine başlamak için bekliyorsanız, şimdi karşıdan yükleme ve başlama zamanı.

WatchOS 6.1 Beta Sertifikası Nasıl Yüklenir?

watchOS 6’yı yüklemeye çalışmadan önce iPhone’unuzda iOS 13 için geliştirici beta sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Apple Watch’unuzla eşleştirilmiş iPhone’daki developer.apple.com’da oturum açın.

Keşfet’e dokunun.

WatchOS öğesine dokunun.

İndir’e dokunun.

İstenirse Apple Kimliğinizle oturum açın.

WatchOS 6 Beta’nın yanındaki Profili Yükle’ye dokunun.

Profil yüklemek için izin isteyen komut isteminde İzin Ver’e dokunun.

Kurulum başlangıcına dokunun.

İstenirse Parolanızı girin.

Onaylamak için Yükle üzerine dokunun.

Apple Watch’unuzu yeniden başlatmak için Yeniden Başlat üzerine dokunun.

Apple Watch’unuz yeniden başlatıldıktan sonra yükleme işlemi normale döner.

iPhone’unuzu Kullanarak watchOS 6.1 Nasıl Kurulabilir?

Sertifika, iPhone’unuzdaki WatchOS uygulamasında watchOS 6’nın kullanılabilir olduğunu bildirir. Watch uygulaması güncellemeyi algıladıktan sonra, yükleme işlemi aşağıda ayrıntıları verilen diğer watchOS güncellemeleriyle aynıdır.

iPhone’unuzu Wi-Fi’ye bağlayın ve Apple Watch uygulamasını başlatın.

Saatim sekmesine dokunun.

Genel üzerine dokunun.

Yazılım Güncelleme üzerine dokunun.

İndir ve Yükle üzerine dokunun.

iPhone Parolanızı girin.

Şartlar ve Koşulları Kabul Et’e dokunun.

Apple Watch’unuzun en az% 50 şarj edildiğinden emin olun ve manyetik şarj cihazına bağlayın.

iPhone’unuzda ve / veya Apple Watch’unuzda Yükle öğesine dokunun.

WatchOS güncellemesi indirilecek ve Apple Watch’unuza aktarılacak ve Apple Watch güncellemeyi uygulamak için yeniden başlatılacak. İlerlemeyi Apple Watch ekranında takip edebilirsiniz ve işiniz bittiğinde her şey hazır olacaktır.

WatchOS 6 güncellemesi doğrulama aşamasında başarısız olursa, tekrar deneyin. Tekrar tekrar başarısız olursa, Apple Watch’unuzu eşleştirip yeniden eşleştirin ve tekrar deneyin.

Apple Watch’unuzu Kullanarak watchOS 6.1 Nasıl Kurulabilir?

WatchOS 6 ile Apple, Apple Watch’un iPhone’unuzu kullanmanıza gerek kalmadan güncellenmesi için bir mekanizma oluşturuyor gibi görünüyor. Süreç henüz iPhone’dan tamamen bağımsız olmasa da, bu beta döngüsü boyunca bunun böyle olduğunu görmek şaşırtıcı olmayacaktı. Apple Watch’unuzu şu anda saatin kendisinden nasıl güncelleyebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Siri’yi veya uygulama listenizi kullanarak Apple Watch’unuzdaki Ayarlar’ı açın.

Genel’e dokunun.

Yazılım Güncelleme’ye dokunun.

Yükle’ye dokunun.

Tamam’a dokunun.

İPhone’unuzdaki Watch uygulamasını açın.

Hala iPhone’unuzdayken Şartlar ve Koşullar’ı kabul edin.

Apple Watch’unuzda İndir ve Yükle’ye dokunun

Güncellemenin yüklenmesi için Apple Watch’unuzun hala şarj cihazında olması gerekir ve saatinizin pil seviyesi en az% 50 olana kadar bunu yapmaz.