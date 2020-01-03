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Apple’ın iPhone 9 Serisi Bu Yıl Çıkacak

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Birkaç yıl önce Apple, yükseltilmiş dahili bileşenlerle eski bir tasarım sunan iPhone SE’yi piyasaya sürdü. Şirket tarafından yapılan bu deney, özellikle Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde başarılı oldu. Şimdi, şirketin manevi halefi iPhone 9 serisi üzerinde çalıştığı bildirildi. Şimdi, rapora göre, bu telefonun iPhone 9 Plus olarak adlandırılan daha büyük bir ekrana sahip başka bir varyantı da alması bekleniyor.

Çin’den tedarik zinciri bilgisine dayanan bir rapor olan Apple, bu yılın sonuna kadar 2021’in başlarında LCD ekran tabanlı bir iPhone’u piyasaya sürecek. Yakında piyasaya sürülecek olan iPhone 9 serisi olduğu söyleniyor.

iPhone 9

iPhone 9 Özellikleri

Akıllı telefon için tasarım henüz onaylanmamış olsa da, Apple’ın iki seçeneğe daraldığı söyleniyor. Birincisi, telefonun muhtemelen kalın çerçevelerle ve bir Touch ID ana düğmesiyle eşleştirilmiş 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana takılmasını, ikinci seçenek ise daha ince çerçevelerle ve bir çentikle birleştirilmiş 6.1 inçlik bir ekranın etrafında odaklanmasını içeriyor.

iPhone 9 Fiyat

Bu yaklaşan telefonla ilgili marka ve fiyatlandırma bilgileri henüz açıklanmadı, ancak raporlar söz konusu modelin iPhone 9 Plus olarak adlandırılabileceğini ve fiyatlandırmanın 499 dolardan başlayabileceğini gösteriyor.

Bu rapor yaklaşık bir ay önce yayınlanan analist Ming-Chi Kuo’nun raporu ile uyumlu. Ancak, bu yıl olası ilk çıkıştan bahsetmedi ve bunun yerine Apple’ın Q1 2021 yayın takvimini hedeflediğini iddia etti.

iPhone 9 serisi

iPhone 9 Plus Özellikleri

Yakında çıkacak olan iPhone 9 Plus ile ilgili teknik özellikler şu anda bilinmemektedir, ancak teknik özelliklerin iPhone 9’a benzer olması son derece muhtemeldir. İPhone 9’un, iyi bir 3GB ile eşleştirilmiş yeni A13 Bionic yonga seti ile gelmesi bekleniyor.

Bu doğru olursa, yıl için iPhone serisi oldukça kalabalık görünüyor. iPhone 9 ve iPhone 9 Plus ile birlikte 12 serisinin iPhone 12 ve 12 Plus’ın yanı sıra iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max’e sahip olması bekleniyor.

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