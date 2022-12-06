Mutlaka Bilinmesi ve Keşfedilmesi Gereken Avşa Adası Gezilecek Yerleri

Avşa Adası Marmara Denizi’nin ortasında yer alıp kolay ulaşım imkanı ve uygun konaklama seçenekleri ile Balıkesir’in önemli turizm beldelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tarihi ve manevi olarak Avşa da yeni yerler keşfetmek ve unutulmaz bir tatil hatırası için fotoğraf çektirebileceğiniz saklı köşeler bulunmaktadır.

Bütün sokakları birbirine bağlanan dar ve yeşillikler içerisindeki bu sokaklar ile hemen plaja ulaşabilirsiniz.

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Avşa Adası gezilecek yerleri sizler için bu yazımızda tek tek sıraladık dilerseniz şimdi bu rehbere göz atabilirsiniz;

Avşa Adası’nda Gezilecek Yerler Listesi

1- Avşa Plajı

Avşa Adası’na geldiğinizde sizi karşılan ilk yer olarak tanımlayabiliriz. Gördüğünüz plaj iskelenin sağı ve solu olarak karşımıza çıkmakta olup adanın en popüler plajları arasında yer almaktadır.

Plaj kum olup deniz açıldıkça boyunuzu aşmaktadır ve sadece maksimum 5 dakika içerisinde her yerden Avşa Plajı’na ulaşabilirsiniz.

2- Barlar Sokağı

Avşa Adası adından hem denizi ile hem de gece hayatı ile söz ettirmektedir. Hızlı gece hayatı ve barları ile meşhur olan belde barlar sokağında tüm barlar yan yana dizilmiş olup deniz manzarası eşliğinde görsel ışık şovları ile beraber eğlenebilirsiniz.

Sahilde ki barlar akşam 21.00’de açılıp gece 01.00’e kadar hizmet vermektedir ama dilerseniz burada biraz eğlendikten sonra biraz arkada yer alan yürüyerek gidebileceğiniz büyük diskolara da geçiş yapabilirsiniz.

3- Altınkum Plajı

Avşa Adası’nın arka tarafında Yiğitler Köyü’nün az ilerisinde yer alan plaj adından anlaşılacağı gibi altın rengi kumda oluşmakta ve adını buradan almaktadır. Plajın en önemli özelliklerinden biri ne kadar açılırsanız açılın boyunuzu geçmemektedir. Bu nedenle de yüzmeyi az bilen ve bilmeyen tatil severler tarafından oldukça fazla talep görmektedir. Plaja Avşa merkezden kalkan taksilerle ya da yarım saat ara ile kalkan dolmuş minübuslerle 5 dakika içerisinde ulaşım sağlayabilirsiniz.

4- Fener Adası

Avşa Adası’na gelen herkes tarafından oldukça merak konusu olan ve herkesin karşısına çıkan Fener Adası gemilerin akşamları çarpmaması için yapılmıştır.

Avşa Adası’nda tekne tutup ya da jet-ski ile ulaşım sağlayabilirsiniz fakat adaya çıkarken kayalık olduğu için dikkat etmeniz gerekmektedir.

5- Çınar Koyu

Avşa’nın en güzel ve özel koylarından biri olan plaj cam gibi denizi ve manzarası ile turistleri kendisine çekmektedir.

Plajın çevresindeki salaş restoranlarda dilerseniz yemek yiyebilir dilerseniz serinlemek için bir şeyler içebilirsiniz.

Çevresinde market ya da bakkal tarzı bir şey olmadığı için gelirken gerekli ihtiyaçlarınızı temin ederek gelmenizi tavsiye ediyoruz.

6- Tarihi Manastır

Avşa Adası’nın tek sayılabilecek tarihi eserlerinden biri olarak karşımıza manastır çıkmaktadır. Manastır zaman ve hava koşullarından yıpranarak günümüze çok küçük bir kısmı ulaşmıştır.

Çevresi çitlerle koruma altına alınan Manastır için çok küçük bir yapı kalmıştır. Manastır’ı görmek isteyenler ulaşım için dolmuşlarla ya da taksi ile gelmeyi düşünebilir.

7- Kadınlar Plajı

Avşa Adası’nın en gözde plajlarından biri olan Kadınlar Plajı sadece kadınlara ait olarak karşımıza çıkmaktadır.

Merkez ki toplu ulaşım ya da yarım saat ara ile kalkan dolmuşlarla ulaşım sağlamanız çok kolay.

Plaja giderken yanınıza lazım olacak ihtiyaçları almanızı öğneririz çünkü orda bunları temin edebileceğiniz bir yer bulunmamaktadır. Plaj kumsal olup denizi tertemiz olması ile de oldukça fazla dikkat çekmektedir.

8- Yiğitler Köyü

Avşa Adası’nın arkasında yer alan bu yer kafa dinlemek ve sakin, huzurlu yer arayanlar için ideal bir

tercih olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kendisine ait bir plajı olan köyde ihtiyacınız olan marketler, küçük kafeler, çay bahçeleri her şey mevcuttur.

Ulaşım ise Avşa merkezden sadece beş dakika sürmektedir. Ayrıca çevresinde çocuklar için basket ve futbol sahaları da yer almaktadır.

Köyün hemen girişinde yer alan deniz kıyısında balık restoranını da denemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

9- Mavikoy Plajı

Mavikoy Plajı adanın sol tarafında kalmakta olup masmavi denizi ile turistler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Deniz kenarında ki kafeler ile hem bir şeyler tadabileceğiniz hem de eşsiz manzaranın tadını çıkartabileceğiniz keşfedilmeye hazır bir yer diyebiliriz.

Küçük bir de limanı bulunan Mavikoy da limandan balık tutabilir ve deniz feneri etrafında gün batımında eşsiz fotoğraflar çekinebilirsiniz.

10- Kumbaşı Plajı

Avşa Adası’nın en sakin ve sessiz bir plajı olarak bilinen plaja yapılan beach ile bu özelliğini eksiltmiş diyebiliriz. Avşa Plajının az ilerisinde yer alan Kumbaşı plajı Avşa’nın tüm manzarasını gözler önüne sermekte olup dilerseniz plajdan yukarı doğru çıkarak daha güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz.

Tertemiz denizi ile kum plajı ile karşımıza çıkan plaj herkesi güzelliği ile etkilemekte olup Avşa Adası gezilecek yerler listenizde kesinlikle olmalı diyebiliriz.

Avşa Adası Nasıl Gezilir?

Avşa Adası çok büyük bir tatil belde olmamasına karşılık gezilecek ve görülmesi gereken birçok yer vardır. Bunların hepsini keyifle yapmak için en az üç gününüzü ayırmanız gerekmektedir.

Dilerseniz bisikletle dilerseniz atv turları ya da kiralayarak elektrikli motorlarla gezebilirsiniz. Her gittiğiniz koy ya da yer de vakit geçireceğiniz, denize gireceğiniz ve yeni yerler keşfedeceğiniz için Avşa Adası’nda ideal bir süre ile her yeri görebilirsiniz.

Bisiklet kiralamak için belli yerler var uygun fiyatlara kiralayarak arkadaş gruplarınızla dilediğiniz yerden başlayarak adanın etrafını 360 derece gezebilirsiniz.

Ama hem havanın sıcak olması hem de uzun zamandır spor yapmıyorsanız bisiklet turu yanlış bir seçim olabilir.

Kalabalık gruplar halinde atv turları da yapılmaktadır bu turlar bir rehber eşliğinde ve acil sağlık uzmanı eşliğinde gerçekleşmektedir. Her bir koya gittiğinizde belli bir süre denize girebilir ya da bir kafede oturabilirsiniz. Bu şekilde gelen misafirlere Avşa Adası gezilecek yerleri tanıtılmaktadır. Toplamda 10 dan fazla koy ve görülmesi gereken yerler gezilmektedir.

Tabi kalabalık değilseniz kendi başınıza tatilinizin tadını çıkartmak istiyorsanız en güzel seçim elektrikli motor kiralamanız olacaktır. İstediğiniz yerden gezmeye başlayıp istediğiniz yer de gezi rotanızı değiştirebilir ya da bitirebilirsiniz.

Avşa Adası’nı her şeyi ile gezmek isterseniz öncelikle merkezden Mavikoy’a sonrasında sessiz bir yer arıyorsanız Mavikoy’a çok yakın olan Çiftlik Plajı’na geçebilirsiniz. Buradan Yiğitler Köyü’ne geçip biraz merkezinde dinlendikten sonra az ileride Altınkum Plajı muhteşem denizi ve manzarası ile sizi bekliyor olacak. Buradan hareket ettiğinizde rotanız ileri yönde Karadut Plajı olabilir ve bir denize girip serinleyip hemen devam edersek Kumtur Plajı karşımıza çıkıyor meşhur bir restoranın ızgara köftesini tatmanızı tavsiye ediyoruz. Avşa merkezine yaklaşırken cam gibi denizi ve muhteşem manzarası ile Çınar Koyu’na uğramadan geçmek olmaz. Burada soğuk bir şeyler

içip dilerseniz deniz bisikletlerine binerek gezebilirsiniz. Son rota olarak tarihi Manastır karşımıza çıkıyor ve az ileride tekrardan Avşa merkezine varmış ve rotamızı sonlandırmış oluyoruz.