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Battlefield V Battle Royale Modu Tanıtımı Yayınlandı

Günümüz oyun dünyasını adını yazdıran Battle Royale modları, yakın zamanda Battlefield serisine de ismini yazdıracak. İşte yeni gelecek olan hayatta kalma modu Firestorm detayları.
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay

EA firmasının yayınladığı Battlefield V için biliyorsunuz ki uzun zaman battle royale modu geleceğine dair haberler dolaşmaktaydı. Nihayet Battlefield V in hayatta kalma modu ile ilgili bilgiler paylaşıldı ve bir de güzel tanıtım filmi yayınlandı.

PUBG’nin tahtını şimdilik Apex Legends‘a kaptırdığı bu günlerde bakalım BF 5’in bu battle royale modu nasıl olacak merak ediyoruz. Firestorm adı altında olacak olan yeni oyun modu diğer benzerleri gibi aynı özellikleri taşıyacak diyebiliriz.

Haritalar 64 kişilik olacak

Solo, Duo ve Squad olarak 3 farklı giriş seçeneği sunacak olan BF5’in battle royale modu, Norveç çevrelerinde karlı bir harita ile bizlere merhaba demeye hazırlanıyor. Standart Battlefield sınıf askerleri olacak bu modda, güzel bir de sıralama sistem olacağı söyleniyor.

Firestorm modu özellikleri

  • Güvenli bölgeye bir an önce gitmeye çalışın, aksi halde yaklaşan ateş çemberi her şey yok edebilir.
  • 16 manganın yer alacağı oyunda toplam 64 oyuncu arasında birinci olmaya çalışacaksınız.
  • Battlefield 5 battle royale modunda bir çok araç olacak, bunları kullanarak rakiplerinizi yok edin.
  • Birinci olabilmek için her zaman takım arkadaşlarınızla ekip olarak takılın.
  • Bu zamana kadar yapılmış en büyük Battlefield haritası olacak.
  • Farklı yerlerde yüksek etkili bombalar patlatarak haritanın şeklini değiştirebileceksiniz.
  • Bu zamana kadar yapılmış en iyi hayatta kalma oyunu.
  • Squad olarak oyun arattığınızda hızlıca rakiplerinizi bularak sunucuyu bağlanmanız sağlanacak.

Battlefield 5 Battle Royale Modu: Firestorm

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