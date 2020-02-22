Beautyderm’de Erkek Epilasyon Fırsatları Başladı! - Teknofeed.COM

Erkek lazer epilasyon ve sayısız birçok uygulaması ile herkesi memnun etmeyi başaran Beautyderm’de yaz öncesi erkek lazer epilasyon fırsatları başladı! İşte detaylar…

Önceden kıllardan rahatsız olunarak kıl aldırma yöntemlerine başvuran kişiler hep kadınlar olurdu. Ancak artık sadece kadınlar değil, onlar kadar erkekler de vücutlarında bulunan veya yüz bölgesinde var olan ve onlara rahatsızlık veren tüylerden kurtulabilmek için lazer epilasyon yöntemlerini tercih etmektedir. Kadın erkek fark etmeden lazer epilasyon uygulaması hem kadınlara hem de erkeklere aynı şekilde uygulanmaktadır. Sadece sonuçlar fark gösteriyor. Bunun sebebi de erkeklerin kıllarının daha fazla olmasıdır. Böylelikle erkek epilasyon uygulaması daha başarılı sonuçlar vermektedir. Kıl köklerinin kalınlığı lazer uygulamalarında önemli olan bir etkendir.

Kadınlara bakıldığında tüm vücutlarındaki kılları aldıklarından, uygulama yapılan bölgeleri sayıca daha fazladır. Yani kadınların lazer uygulamasına başvurdukları bölge sayıca erkeklere göre çok daha fazladır. Erkekler genellikle göğüs bölgesi için başvursa da erkek epilasyon bölgelerine bakıldığında sırt, batık, ense bölgeleri de yoğun ilgi görmektedir. Lazer epilasyon Bakırköy uygulayıcısı olan Beautyderm kadınlar kadar erkeklerin de çok yoğun ilgi gösterdiği ekleyerek uygulamanın ne kadar çok tercih edildiğinde değindi.

Erkek lazer epilasyon uygulamaları bahsettiğimiz bölgelerin yanı sıra kaş ortalarında, ellerde ve ayaklarda bulunan kıllar, sakal gibi estetik açıdan rahatsızlık veren bölgelere de epilasyon uygulaması yaptırmaktadır.

Lazer Epilasyon Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Lazer epilasyon Bakırköy temsilcisi olan Beautyderm lazer epilasyon öncesinde erkeklerin uygulamaya başlamadan önemsemesi gereken konulardan bahsetti. Dikkat edilecek şeylerden bahsedecek olursak;

Erkek epilasyon uygulamasından önce kılların kısaltılması gereklidir. Uzun kıllar varken uygulama gerçekleşmez, etkisini gösteremez.

Uygulamaya tabi tutulacak olan kişinin sarartma yapmamış olması gereklidir.

Hijyen önemli olduğundan, uygulamaya başvuran kişinin de bu kurallara uyumlu olması gereklidir.

Erkeklerin uygulama yaptıracakları bölgeler yukarıda bahsettiklerimiz ile genellikle sınırlı olmaktadır. Lazer epilasyon uygulaması, genellikle 6 seans kadar sürede etkisini göstermekte ve bir ömür de kalıcı olmaktadır. Bu seans sayısını da etkileyen faktör kıl tipidir. Kıl kökünün kalınlığı artış gösterdikçe alınacak olan sonuçlar da o kadar kısa sürede olacaktır.

Beautyderm Lazer Epilasyon Yöntemleri Neler?

Alanında uzman ekiple çalışan ve uzun yıllardır deneyimli olan Beautyderm, lazer epilasyon Bakırköy uygulayıcısı olarak birçok yönteme başvurmakta ve en iyi sonucu alabilmek adına işlem yapmaktadır. Başvurduğu yöntemlerden bahsedecek olursak;

Ütüleme Epilasyon

Bu yöntem genelde ince tüylerin varlığında uygulanmaktadır. Ve genellikle yüz ve kol bölgelerine epilasyon uygulaması yapılırken başvurulur. Ortalama 4-6 seansta sonuçlarını vermektedir. Ancak bölgeye göre değişiklik gösterir. Örneğin, hassas olan yüz bölgesinde 10 seansta tam sonuçlar verir.

Buz Lazer

Diğer epilasyon türlerine göre bütün cilt tiplerine uygundur ve soğutma işlemine başvurularak ilerleme gösterir. 4-6 seans kadar sonra istenemeyen tüylerden %90 kadar kurtulma sağlar.

İğneli Epilasyon

Epilasyon yöntemlerinden belki de en etkili olanı iğneli epilasyon uygulamasıdır. Bu yöntem sayesinde kişiler, istemedikleri tüylerden hızlı şekilde kurtulurlar. Bu uygulamadan en iyi sonucu alabilmek adına bir şart getirilmiştir. Bu şarta göre de uygulamaya başvurulduğundaki kıl uzunluğu cımbız ile alınacak kadar uzun olmasıdır. Bu evreye de anajen evresi adı verilmektedir.

Siz de istenmeyen kıllarınızdan kurtulmak istiyorsanız eğer, daha zaman geçmeden hemen Beautyderm ile iletişime geçin ve tüm konular hakkında detaylı bilgiler alın. Lazer epilasyon Bakırköy uygulayıcısı olarak bilinen Beautyderm, alanında uzman olan ekiple ve en güncel teknoloji ile çalışmakta ve hastaları da her zaman memnun etmektedir.