Beklenen Youtube Rewind 2018 Videosu Yayınlandı! Türkiye’den Kim Var ?

Her sene yayınlanmakta olan Youtube Rewind konseptinin 2018 videosu yayınlandı. Rewind videosunda ki tek Türk isim kim ? Bakalım fark edebilecek misiniz...

Her sene yayınlanmak olan Youtube Rewind serisinin 2018 versiyonu geçtiğimiz günlerde yayına alındı. İşte 2018 Youtube Rewind videosu ve ünlü isimler…

Youtube Rewind 2018

Her sene yıl bitimine yakın, tüm dünya üzerinde bulunan ünlü youtuberler bir araya getirilerek çekilen Rewind serisinin 2018 bölümü geçtiğimiz günlerde yayına alındı. Geçtiğimiz yıllara oranla daha sönük bir video olması dikkatlerden kaçmadı ve bu zamana kadar ki en yüksek dislike alan videolar arasına da ismini yazdırdı diyebiliriz.

Diğer Senelere Oranla Kötü Bir Video

2018’in sonlarına doğru yaklaşırken Youtube Rewind 2018 videosu yayına alındı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Youtube yılın en iyilerini içeren Rewind videosunu tüm dünya ile buluşturdu. Ancak geçtiğimiz yıllara oranla kötü bir video ortaya çıkaran Youtube özellikle videoda pewdiepie isminin olmaması da çok eleştirildi.

Tek Türk; Enes Batur

6 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan 2018 Rewind videosunda pek çok ünlü isim de yer alıyor. Will Smith, Trevor Noah, John Oliver ve müzik yapımcısı Marshmello ile Adam Rippon videoda yer alan en ünlü isimlerden. Bu isimler haricinde videoda Markiplier, Ninja, Casey Neistat, Lilly Sing ve Emma Chamberlain gibi ünlü Youtuberlar da bulunuyor. 2018 yılı trendlerinin de yer aldığı videoda “Kiki Challenge” ve Fortnite konseptinin de kendine yer bulduğunu gözlemliyoruz. Youtube Rewind 2018 içerisinde ki tek Türk İsim ise; Enes Batur’a 6. dakika sularında bir kaç saniye görmekteyiz.