Bilgisayarda virüs olup olmadığını anlamanın yolları oldukça zor bir işlemdir fakat biz sizlere en güzel yöntemleri sunacağız. Bu sayede bilgisayarınızda hangi virüsler var kolayca bulabileceksiniz.

Milyonlarca bilgisayar kullanıcısı, sistemin güvenli olup olmadığını, sisteme virüs bulaşıp bulaşmadığını nasıl öğreneceğini bilmiyor. Bilgisayarda virüs olup olmadığını anlamanın yolları araştırılıyor.

Özellikle son yıllarda kredi kartları, şifreler ve birçok “kişisel veri” bilgisayarlar üzerinden işlenip kullanılıyor. Bu noktada bilgisayara bulaşan virüsler, büyük mağduriyetlere yol açabiliyor. Virüslerin bir diğer sonucu da, bilgisayar sistemlerinin zarar görmesi ve bilgisayarların bozulmasıdır. Bilgisayarda virüs, tıpkı insan vücüdunun mikrop kapması gibi yavaş yavaş daha büyük sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle bilgisayarın düzenli olarak kontrol edilerek, virüs testlerinin yapılması büyük önem taşıyor. Şimdi gelelim, bilgisayardaki virüsü saptama nelerdir? Sorusunun cevabına…

Bilgisayarda Virüs Olup Olmadığını Anlamanın Yolları Nelerdir?

Bilgisayarda virüs olup olmadığını öğrenmek için ilk olarak kullandığınız web tarayıcınızın durumunu gözlemlemeniz gerekmektedir. Chrome, Mozilla veyahut Firefox, değişik tepkiler veriyor, herhangi bir siteye girdiğinizde kendiliğinde farklı farklı pencereler, pop-uplar açılmaya başlıyorsa bu bilgisayarınızda virüs olduğunun en büyük kanıtı olabilir. Bunun yanında hızla açılan pencerelerden başka, web tarayıcınızdaki standart arama motorunuzun bir anda isteğiniz dışında değişmesi, farklı ve bilinmeyen bir arama motorunun yerleşmesi de bilgisayarınızda virüs olduğuna işarettir.

Antivirüs programınızın gerekli kontrolleri ve karantina işlemlerini yapamaması da bilgisayarda virüs varsa öğrenme yöntemleri arasındadır. Bilgisayarınızda kurulu olan ESET, McAfee vb. antivirüs programınız bir anda kendiliğinden devre dışı kalıp, virüslere karşı savunmasız hale gelmişse bu da bilgisayarınıza virüs bulaştığının bir göstergesidir.

Virüslere Karşı Alınan Önlemler Ne Kadar Yararlı Olur?

PC’niz bir anda, kendiliğinden yavaşladıysa ve yaptığınız işlemler olağandan fazla zaman alıyorsa, bu da bilgisayarınıza virüs bulaştığının bir göstergesidir. Zararlı yazılımlar ve virüsler, arka planda çalışarak, çalışan bilgisayarınızı yavaşlatmakta olabilir.

İnternet bağlantınız başka bir sorun olmamasına, kablo, ADSL ve servis sağlayıcı bağlantıları tam olmasına karşın ara ara kesiliyor, bağlantıda sorun yaşıyorsanız, yine virüsler internetinizi esir almış olabilir. İnternet bağlantısının aniden kopup belirli süreler sonra tekrar düzelmesi ve bir süre geçtikten sonra yine aynı şeyin yaşanması, tipik virüs ve zararlı yazılım sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumlarda bilgisayarınızda virüslere karşı önlemler almalı gerekiyorsa bilgisayarınızı bir teknik servise götürmelisiniz. Virüslere karşı alınan önlemler, elbette faydalı olacaktır, lakin taramalarda görünmeyen gizli dosyalar olabilir.

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