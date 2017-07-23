BİM’de Satılacak Olan Huawei Y5 2018 Alınır mı ?

8 Şubat 2019 tarihinde Bim mağazalarında satılacak olan Huawei Y5 2018 telefonu alınır mı ? Teknik özellikleri nedir ? Tüm detaylar bu haberimizde...

Son yıllarda market zincirlerinin uygun fiyatlarla elektronik ürün satma geleneği hala devam etmekte. Bu güzel kampanyalardan yenisi ise Bim market zincirleri tarafından 8 Şubat 2019 tarihinde aktif olacak.

Huawei Y5 2018 cihazını satacak olan BİM marketleri, giriş seviyesi telefon ve uygun fiyatı ile kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor.

Huawei Y5 2018 Fiyatı ve Özellikleri

Gelecek hafta satışına başlanılacak olan Huawei Y5 2018 gayet yeterli özellikleri bizlere sunuyor. 5.3 inç ekrana sahip olan cihaz, MT6739 4 çekirdekli işlemci ile donatılmış durumda., 8 MP ön, 5 MP arka kameraya sahip ve 16 GB depolama, microSD hafıza kartı desteğide mevcut. 2 GB ram’e sahip olan Huawei Y5 2018 ile uygulamaları rahatlıkla kasmadan kullanabileceksiniz. Son yılların olmazsa olmazı 4.5G desteği ile birlikte gelen cihaz, işletim sistemi Android 8.1 Oreo yüklü olarak geliyor.

BİM’den Huawei Y5 2018 alınır mı?

Çok fazla eskimeyen bir telefon olan Huawei Y5 2018, özelliklerine ve genel performansına baktığımız gayet alınabilecek bir cihaz ve oldukça güzel fiyata sahip olacak. Huawei Y5 2018 BİM mağazalarında satışa çıkacak fiyatı 899 TL olarak belirlenmiş durumda. Telefonun genel piyasadaki fiyatına göz attığımız minimum 950 TL gibi bir rakama satıldığını gördük. BİM yine güzel bir indirim yaparak ihtiyaç sahiplerini sevindirecek gibi gözüküyor.

Huawei Y5 2018 teknik özellikleri