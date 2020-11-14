Bitcoin Haberlerinde Yeni Soluk Kriptodede.com

Günümüzde kripto para ve özellikle de Bitcoin haberleri konusu dünya gündeminde daha çok yer edinmeye başladı. Bu durumun yıllar içerisinde de devam edeceği ve hatta artacağı öngörülüyor. Hal böyle olunca da bu konularda bilgi sahibi olmak ve güncel durumları takip etmek isteniyor. Bunun için sizlere önereceğimiz yeni ve başarılı bir site ise Kriptodede.com sitesidir.

Kripto para haberleri

Kriptodede.com sitesi her gün, güncel bitcoin ve blok zinciri dünyasına ait haberleri okuyucuları ile buluşturuyor. Blockchain ve Bitcoin haberleri için farklı sitelerde gezmenize ya da İngilizce kaynaklarda kaybolmaya da gerek kalmıyor. Konusunda uzman yazar ekibi sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde kullanıcılarına en iyi haberleri sunuyorlar. Özellikle yayınlanan haberlerin güncel ve bilgilendirici olmasına dikkat ediliyor. Hatta zaman zaman okuyuculara sitenin yazarlarının yorumları da sunuluyor. Böylece coinler hakkında daha fazla içgörü elde edilebiliyor. Ayrıca güncel haberleri incelerken bu sayfaların üst kısmındaki kayan yazı bölümünde de güncel coin fiyatlarını takip etmek mümkündür. Artış yaşanan coinlerin yeşil, düşüş olanların kırmızı ile belirtilmesi de takibi daha da kolaylaştırmaktadır.

Coin inceleme ve bilgilendirme bölümleri

Bitcoin haberlerinin yanı sıra Kriptodede.com sitesinde Coin inceleme yazıları da yer alıyor. Bu sayfalarda coinlere dair temel bilgiler yer alıyor. Özellikle bu içeriklerde coinlerin ne olduğu ve nasıl çalıştığına dair bilgiler önemli bir yer kaplamaktadır. Ayrıca yine yazıların içerisinde ilgili coinlerin nereden alınacağına dair adresler ve detaylar paylaşılıyor. Coin inceleme yazılarını diğer sitelerden farklı olarak öne çıkaran ise sahip oldukları fiyat grafikleri ve yorum bölümleridir. Bu bölümler sayesinde coinlere dair daha net bir görüş elde edilebiliyor. Bu da yatırım yapmayı düşünen kullanıcılar için oldukça önemli bir kaynak haline gelmesini sağlıyor.

Coin fiyat bilgilendirme sayfaları

Bitcoin haberleri içerikleri hususunda önemli bir kaynak olan Kriptodede.com sitesi, coin fiyatları açısından da bilgi alınabilecek bir sitedir. Sitenin dahilinde yer alan coin fiyatları bölümü ile sadece Bitcoin değil, diğer coinlere ait fiyat bilgilerine ulaşmak da mümkündür. Özellikle ilgili sayfada yer alan en yüksek işlem hacmine sahip 100 coinden herhangi birisine tıklayarak özel fiyat sayfalarına ulaşılabiliyor. Her coin için özel olarak hazırlanan bu sayfalarda, birkaç farklı kurda bir coinin ne kadar değerli olduğu görülebilir. Ayrıca grafik incelemeleri burada da gerçekleştirilebilir. Yine coin ile ilgili daha fazla bilgi almak istendiğinde, kısa açıklamalarda verilen linkler ile ilgili coinin nedir sayfalarına ulaşılabilir.

Kriptodede.com sitesinde yer alan bir diğer bölüm ise rehberlerdir. Burada yer alan rehberler sayesinde kripto para dünyasında bilinmesi gereken önemli konular hakkında detaylı bilgiler elde edilebilir. Son olarak da belirtmemiz gerekiyor ki site yorumlara ve kullanıcı mesajlarına oldukça fazla önem veriyor. Eğer coinler ya da haberler hakkında yorumlarınız var ise kendilerine bunları bildirmeniz halinde çok hızlı geri dönüşler almanız mümkündür.

Bir önceki yazımız olan Verilerimizi Nasıl Yedeklemeliyiz? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.