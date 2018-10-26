Bond 25’in Ekibi Hazır

İki yıl arayla Quantum of Solace ve Casino Royale, üç yıl arayla ise Spectre ve Skyfall ile beyazperdede Bond rolünde görmeye alıştığımız Daniel Craig; son Bond filmi Spectre sonrasında tahmin edilenden çok daha uzun bir araya girmişti.

Dünya genelinde 880 milyon dolar civarında hasılat elde eden Spectre’den sonra anlaşmazlıklar nedeniyle bir süre Bond rolünde izleyemediğimiz Daniel Craig’i bu rolde muhtemelen son kez göreceğimiz Bond 25’in cast seçimleri tamamlandı gibi gözüküyor.

Daniel Craig – James Bond

2006 yılında Casino Royale filmi ile 007 rolünü üstlenen Daniel Craig, Spectre sonrası birtakım anlaşmazlıklar sonucunda role veda ettiğini açıklamasına rağmen yapımcılar tarafından tekrar dönüşü için ikna edilmişti. Bond 25, Craig’i bu rolde izlediğimiz muhtemelen son film olacak.

Daniel Craig, bir sonraki 007 seçimi için her ırk ve cinsiyetten oyuncuya açık olduğunu söyledi. Daniel Craig sonrası bu rol için düşünülenler arasında Idris Elba gibi önemli aktörler de bulunuyor. Eğer Elba bu rolü alırsa, tarihteki ilk siyahi Bond olma ünvanına da sahip olacak.

Rami Malek – Kötü Adam

Mr. Robot dizisindeki başrolü ile ünlenen fakat asıl şöhretini bu yıl En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünü kazanmasını sağlayan Bohemian Rhapsody filmindeki Freddie Mercury rolüyle yakalayan başarılı oyuncu Rami Malek, Bond 25’in kötü adamı rolünü üstlenecek.

Bond 25, eski Bond serilerindeki Dr. No gibi Jamaika’da geçeceğinden kötü adamlar konusunda Rami Malek’in karakterinin de eski filmlerden olabileceği ihtimali konuşuluyor. Malek, rolü aldığını kendi sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir video ile duyurmuştu.

Jeffrey Wright – Felix Leiter

HBO’nun Game of Thrones sonrası en büyük yapımı olan Westworld’ün yıldızı Jeffrey Wright, Felix Leiter rolüyle Bond 25’de karşımıza çıkacak.

Bond’un CIA’de görevli arkadaşı Felix Leiter’dan Spectre filminde bahsedilmişti. Karakter, Jeffrey Wright ile beraber Bond 25’de geri dönüşünü yapacak.

Ralph Fiennes – M

Judi Dench tarafından canlandırılan eski M’in yerini alan bu karakter, Skyfall filminde izleyici karşısına çıkmıştı.

Ralph Fiennes, bu yeni M karakteri ile Bond 25’de dönüşünü gerçekleştirecek.

Yeni Bond filmi olan Bond 25‘in 8 Nisan 2020 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.