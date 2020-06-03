Bursa’da web sitenizi yenileyecek uzman bir firma var - Teknofeed.COM

Bir web sitesi, şirket ve işletmelerin dünyaya açılan yüzüdür. Gerçekten de, dünyanın neresinden olursa olsun tüm ziyaretçiler şirketinizle ilgili ilk izlenimi web siteniz sayesinde elde edecektir. Bu nedenle, her şeyden önce web sitesi görsel açıdan etkileyici ve dikkat çekici olmalıdır. Her ziyaretçinin ilgisini ilk bakışta çekecek kadar estetik ve sayfalarda kalma sürelerini uzatacak kadar da kullanışlı tasarımlar, başarılı kurumsal web sitelerinin en ayırt edici özelliğidir. Elbette sadece görsellik tek başına yeterli değildir. Sayfalar arasında dolaşmak, sunulan tüm özelliklere kolayca ulaşmak kolay olmalı ve bir sayfanın yüklenmesi için uzun süre boyunca beklenmemelidir.

Bursa web sitesi tasarım

UX/UI adıyla bilinen bu tasarım şekli, günümüzde yalnızca ziyaretçilerin değil, arama motorlarının da dikkat ettiği bir husustur. Gerçekten de, yalnızca anahtar kelimeler kullanarak arama motorlarının sıralamalarında yükselmek artık mümkün değildir. Kullanılan algoritmalar, bir web sitesinin yalnızca içeriğini değil, kullanışlılığını da ölçecek kadar gelişmiş ve güncellenmiştir. Bu nedenle hem ziyaretçi çekmek ve hem de arama motorlarının sıralamalarında yükselmek için artık web sitesi tasarımları da en az içerik kadar önemlidir. Tüm bu hususlar, tahmin edilebileceği üzere uzmanlık gerektirir. Diğer bir deyişle, web sitenizin tasarımı uzman, profesyonel ve UI/UX ile SEO konusunda eğitimli ajanslar tarafından yapılmalıdır.

Web sitenizi tasarlayalım, içini dolduralım

Bu özellikleri taşıyan bir web sitesi sıfırdan hazırlanabileceği gibi, mevcut bir web sitesi de güncellenerek bu özelliklere sahip hale getirilebilir. Ancak yenileme işlemleri de ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Bursa web tasarım ajansları arasında, size ve şirketinize bu uzmanlığı sunabilenlerin sayısı çok azdır. DAIO, on yıllardan bu yana uzman ve profesyonel kadrosuyla hizmet veren bir web sitesi tasarım ve Bursa SEO ajansı olarak, aradığınız her şeye ve çok daha fazlasına sahiptir. Web sitenizi sıfırdan tasarlayabilir veya onu yenileyerek modern standartlara uygun hale getirebiliriz. Uzman kadromuz, sizin şirketinize de değer katmaya ve onu tüm dünyaya tanıtmaya hazırdır.