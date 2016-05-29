Call Of Duty: Black Ops 4 Sistem Gereksinimleri

Uzun süredir merakla beklenen yapımlardan bir tanesi olan Call Of Duty: Black Ops 4 için gerekli olacak minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nihayet açıklandı. Gelin ufak tefek detaylara yakından bakalım…
Uzun zamandır yapımcılığını Activision firmasının üstlendiği Call of Duty serinin yeni çıkacak olan oyunu Black Ops 4 için bildiğiniz üzere yine bu firma tarafından yapımı sürmekte. Geçtiğimiz günlerde Black Ops 4 için olan çalışmalarını tamamlayan firma 11 Ağustos itibari ile de oyunu beta sürecine sokmuş, oyunculara oyunu denemeleri için hak vermiş durumda. COD: Black Ops 4 oyunu şuan için hala beta sürecince olduğunda herhangi bir sorun karşısında anında müdahale edilerek yakın zamanda tamamen sorunsuz bir oyun piyasaya sürmeye hazırlanıyor yapımcı firmalar.
İşlemci : Core i5-2500K veya benzeri AMD işlemci
RAM : 8GB
Ekran kartı : Nvidia GTX 660 2 GB/GTX 1050 2 GB, AMD HD 7850
İşletim sistemi : Windows 7 64 bit ve sonrası
Depolama alanı : 25 GB
DirectX sürümü : DX11
İşlemci : Core i7-4770K veya benzeri AMD işlemci
RAM : 12GB
Ekran kartı : Nvidia GTX 970/GTX 1060 6 GB, AMD R9 390/RX 580
İşletim sistemi : Windows 10 64 bit
Depolama alanı: 25 GB
DirectX sürümü: DX11