Camiama Gidip Gene Hizmet Etmek İsterim

Galatasaray’da gene görev düşerse camiama gidip gene hizmet etmek isterim’ diyerek sözlerini şöyle ki sürdürdü “Bunlar benim hedeflerimde olan şeyler ancak bu hedeflere gitmek amacıyla rastgele bir çabam yok. Benim şöyle ki bir felsefem var, ben bulunduğum yerde en iyisi gerçekleştirmeyle mükellefim. Bugün Gençlerbirliği kulübündeyim yarın diğer bir kulüpte olabilirim orada da aynı şekilde o kulübe yapabildiğimin en iyisi gerçekleştirmek amacıyla çaba gösteririm. Ondan ardından ben detaylar fashionbet sitesinde yerel takıma gideyim, vatan dışına gideyim şeklinde bir çaba içerisinde olmam. Bundan kaynaklı benim bulunduğum yerde yaptığım işin beni o noktalara taşımasını isterim. Doğal olarak ki ben de vatan haricinde iyi kulüplerde antrenörlük gerçekleştirmek isterim.

Bu hedeflerim içerisinde var ve bunu hep dile getiriyorum. Bu tür hedeflerim var, şunlar hiçbir vakit kaybolmadı vazgeçmedim bu hedeflerimden.” Korona virüs salgını ardından nasıl bir futbol düzeni olacağına dair Hamzaoğlu, “Yaşadığımız andemiden ardından vatan dışından oyuncu getirmek de basit olmayacak. Oyuncuların ailelerin bulunmuş bulunduğu ülkelerde kalmayı daha çokça tercih edecekler. Her kulübün alt yapısına önem vermesi lazım olur. Bizde maalesef her şey parayla değerlendiriliyor, parayla ölçülüyor. Alt yapıya ortaya getirilen masrafın karşılığında oradan 1 ya da 2 oyuncu yetişiyor, buna değmez diye düşünüyorlar. Maalesef bu tür yöneticilerle çalıştık daha ilkin, bu şekil bakış açısını iyi biliyorum. Yalnız unutmayalım ki alt yapılar bir tek kulübe oyuncu yetiştirmiyor, toplumsal sorumluluğu da üstleniyorlar.

Site: https://fashionbetadresi.com/

Bir önceki yazımız olan FreeHand'de Daire Etrafına Yazı Yazmak (Video) başlıklı makalemizde dönen yazı yazmak, freehand ve freehand de daire içine yazı hakkında bilgiler verilmektedir.