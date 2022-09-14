Telefon Bataryası Ne Zaman Değiştirilmeli?

Cep telefonları özellikle son 10 yıldır hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bir zamanlar lüks olarak görülebilen bu cihazlar günümüzde artık önde gelen gerekliliklerden biri diyebiliriz. Zira gencinden yaşlısına hemen hemen herkesin elinde cep telefonları, özellikle de akıllı telefonlar bulunuyor. Bunun yanı sıra telefonların “akıllı” hale gelmeleri temel işlevlerinin dışına çıkmalarına, dolayısıyla birçok konuda kullanılabilir hale gelmelerine sebep oldu. Önceleri sevdiklerimizi aramamıza, mesaj atmamıza vesile olan bu cihazlar, günümüzde bu temel işlevleri dışında internete girmemize, adres bulmamıza, mail göndermemize, görüntülü konuşma yapmamıza, oyun oynamamıza, bankacılık işlemleri yapmamıza ve daha birçok işlemi gerçekleştirmemize vesile oluyorlar. Tüm bu geniş özellik havuzu, her ne kadar bataryalar uzun ömürlü hale getirilmeye çalışılıyorsa da özellikle telefon bataryalarına önemli bir yük bindiriyor ve bu bağlamda cep telefonu bataryalarının ömrü dolabiliyor. Bu durum da kullanıcıların batarya değişimi konusunda çareler arayışına sebep olabiliyor.

Telefon Bataryaları: Ne zaman ve Nelere Dikkat Edilerek Değiştirilmeli?

Cep telefonu bataryaları yukarıda da belirttiğimiz gibi cihazların en önemli parçalarından biridir. Zira bu bataryalar telefonları olabildiğince uzun süre kullanmamızı sağlar. Günümüzde kullanıcıların telefon ile geçirdikleri vaktin bir hayli arttığı göz önünde bulundurulduğunda cep telefonu batarya değişimi konusu kullanıcıları endişelendiren bir konu haline gelmiştir. Neyse ki Tamirci Abi diğer birçok konuda olduğu gibi bu konuda da cep telefonu kullanıcılarının imdadına yetişerek uzman personeliyle ve tecrübesine duyduğu güvenle en etkili hizmeti sağlıyor. Elbette kullanıcıları batarya değiştirmek zorunda bırakan birçok durum söz konusu olabiliyor. Aşırı kullanım, yanlış şarj etmek, telefon şarj aletine takılıyken kullanmak ve bataryanın kendi ömrünün sonuna gelmesi bu durumlardan bazılarıdır diyebiliriz. Bunların yanı sıra günümüzde birçok telefon modelinde bataryaların ömrünü ifade eden özellikler mevcuttur ve bu özellikle Apple iPhone telefon modellerinde öne çıkmaktadır. Bu durum da hiç şüphesiz Apple iPhone batarya değişimi işlemini kullanıcıların ne zaman yapmaları gerektiğini öğrenmeleri konusunda kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca kimi zaman çarpma, düşme sonucu bataryalar hasar görebilmekte ve değiştirilmek durumunda kalınabiliyor. Tamirci Abi her ihtimale ve bataryanın başına gelebilecek her şeye rağmen uzman kadrosuyla ve sunduğu birçok gönderim seçeneği ile kullanıcıların içine su serpiyor ve üstelik işlem sonrasında da 6 aya varan garanti imkanı sağlıyor. Dahası bu hizmeti sadece Apple ile sınırlı kalmıyor; Samsung, Xiaomi, OPPO ve Huawei gibi markalar için de aynı hizmet anlayışıyla hareket edip, batarya değişimi konusunda güven veriyor.

Bir Tamirci Abi Farkı: Gönderim Seçenekleri!