Çerez Politikası Nedir, Nasıl Oluşturulur?

Bu yazımız ile sizlere, hemen hemen ziyaret ettiğiniz her web sitesinde karşınıza çıkan “Çerez Politikası”nın ne olduğunu açıklayacağız.

Çerez Politikası Nedir?

Gerçek kişilere ait her türlü bilginin işlenmesi, yalnızca bilgi sahiplerinin açık rızanın alınması ile hukuken mümkün kılınmıştır. Günümüzde bütün insanların hayatlarının vazgeçilmezlerinden web siteleri, işlevselliklerini ve popülaritelerini artırmak; ziyaretçilerine daha pratik ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak amaçları ile ziyaretçilerine ait birtakım kişisel verileri, ziyaretçilerinin cihazlarına kaydettikleri çerezler vasıtasıyla kaydetmekte ve işlemektedirler. Bu kişisel verilerin işlenmesi eyleminin hukuka uygunluğu ise, web sitelerine yerleştirilen Çerez Politikası vasıtası ile mümkündür.

Çerez Politikası Yasal Bir Zorunluluk Mudur?

Her ne kadar Çerez Politikası, Gizlilik Politikasının aksine, 6698 sayılı KVKK ile zorunlu tutulmamış olsa da; kişisel verilerin korunması konusunda Avrupa Birliği’nde geçerli yasal düzenleme olan GDPR ile zorunlu tutulmaktadır. Türkiye’deki web siteleri de, bir veya daha fazla AB üyesi ülkede, bireylere ücretsiz dahi olsa mal veya hizmet sunuyor yahut AB içerisinde söz konusu veri sahiplerinin davranışlarını gözlemliyor ya da birden çok AB üyesi ülkede faaliyette bulunulduğunu ortaya koyan dil ve ödeme cinsi/para birimi seçimi ve/veya AB’deki kullanıcı ya da müşterileri izliyorsa; GDPR uyarınca Çerez Politikası bulundurmak zorundadır.

Çerez Politikasının İçeriği Nedir?

Çerez Politikasının içeriği, web sitesinin içeriğine, faaliyet alanına ve web sitesinin kullanmakta olduğu çerezlere paralel olarak farklılık göstermektedir. Ancak temel olarak bir Çerez Politikası, ziyaretçileri, ziyaret etmekte oldukları web sitesinin hangi çerezleri neden ve nasıl kullandığı, Üçüncü Taraflarla bir bilgi paylaşımının söz konusu olup olmadığı, var ise çerezler dışında kullanılan farklı teknolojilerin neler olduğu ve bu çerezlerin kullanıcılar tarafından nasıl yönetileceği konularında bilgi verilmelidir.

Çerez Politikası Nasıl Oluşturulur?

Web sitesi sahipleri, web sitelerine özel, kolay ve ücretsiz Çerez Politikasına, Çerez Politikası Örneği linkinden ulaşabilirler. Oluşturulan bu Çerez Politikası ile ziyaretçileri bilgilendirdikten sonra, daha garanti bir uygulama yapmak adına, ziyaretçilerinin bu çerezlere ilişkin açık rızalarını almak için bir kabul butonu kullanabilirler. Çerez Politikasına bir link vasıtasıyla eklenecek bu “kabul ediyorum” ifadesine ziyaretlerinin tıklamalarına olanak vererek, ziyaretçilerinin rızalarını alabilirler.

Bir önceki yazımız olan FreeHand'de Daire Etrafına Yazı Yazmak (Video) başlıklı makalemizde dönen yazı yazmak, freehand ve freehand de daire içine yazı hakkında bilgiler verilmektedir.