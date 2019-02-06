Cybertruck’ın Kırılmaz Camları Kırıldı

Elon Musk’un sahibi olduğu elektrikli otomotiv şirketi Tesla’nın merakla beklenen yeni pick up aracı tüm dünyaya özel bir lansmanla tanıtıldı. Ancak lansmanda işler tam da planlandığı gibi gitmedi.

Zırhlı elektrikli pick-up 39 bin dolardan başlayan fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. Elon Musk, tanıtımda Cybertruck adını verdikleri yeni aracın üretimine 2021 sonunda geçeceklerini açıkladı. Cybertruck’ın farklı versiyonları 49 bin 900 dolar ve 69 bin 900 dolar fiyattan satışa sunulacak. En yüksek fiyat etiketine sahip Cybertruck ise 500 mil (yaklaşık 805 kilometre) menzile sahip olacak.

Ultra sert soğuk haddelenmiş çelik ve ekstra sert zırh camı ile üretilen 6 kişilik Cybertruck’ın ne kadar sağlam olduğunu Elon Musk sahnede göstermek istedi. Beyzbol topu büyüklüğündeki metal top aracın sürücü tarafındaki penceresine fırlatıldı. Cam kırılmadı ancak çatırdadı. Bu kez de top ilk denemede çok hızlı atılmış olabileceği düşünülerek, arkadaki cama fırlatıldı. Musk yine hüsran yaşadı, çünkü cam kırılmasa da bir kez daha ciddi hasar gördü. Bunun üzerine Musk, İngiliz anahtarından mutfak lavabosuna kadar araca lansman öncesinde birçok şey attıklarını ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyleyerek “Neden böyle oldu bilemiyorum. Ancak bunu en kısa sürede düzelteceğiz” dedi. Camla ilgili yaşanan sıkıntıya rağmen Cybertrunk izleyenleri etkilemeyi başardı. (BSHA)