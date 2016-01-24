Dijital dönüşüm ile işletmeler ve markalar iş süreçlerine teknolojiyi entegre ederek, şirket yapısı, organizasyonlar ve üretim süreçlerinde kullanabildikleri, akıllı sistemler sayesinde global markalar ile eşit imkanlara sahip olabiliyor. Bu sayede hem üreticileri açısından hem de girişimciler için yeni fırsatlar ortaya çıkarıyor.

Sanayinin Dijital Dönüşümü

Rekabet ortamındaki hızlı artış, iş süreçleri ve çalışma şekillerinin değişimi, akıllı teknolojilerin, Yapay Zeka, AR ve VR gibi akıllı teknolojilerin iş süreçlerine adapte olması, aynı zamanda Büyük Verinin de ürün, hizmet analizi ve gelişimi için kullanımı tercih durum analizi ve üretim için bir öngörü oluşturmak için tercih edilmektedir. Big data, Otonom robotlar, yapay zeka ve akıllı sistemler gibi dijital dönüşümü kapsayan teknolojiler ile iş süreçlerinin dijitale dönüşmesi, global pazardaki rekabet ortamına girmek adına büyük önem taşımaktadır.

Dijital dönüşüm ile birlikte telaffuz edilen diğer trendlere baktığımızda; Siber Güvenlik, AR/VR, Big Data, Otonom Robotlar, Iot, 3D Yazıcılar, Simülasyonlar, Sistem Entegrasyonları, Bulut Bilişim, Kripto Paralar, Dijital Pazarlama, dijital dönüşümün tüm kollarını içeren son teknolojilerdir. Sanayinin dönüşümü için incelediğimizde, tekstil, makine, sağlık, sinema gibi sektörler için tüm bu teknolojiler, sektör özelinde ayrı ayrı ele alınarak incelenmelidir.

Bu sayede, global yenilikleri takip ederek iş süreçlerini geliştirmek, gelişmiş markaları ve onların teknolojilerini yerel pazarınıza uyarlamak önemlidir. Sektörlerin ve iş kollarının birleşmeye başlaması, iş hayatında, ar-ge, üretim ve pazarlama konusunda iş geliştirme süreçlerinin dijital kaynaklar ile gelişmesi markalar ve şirketler için dijitale dönüşmeyi kaçınılmaz kılmaktadır.

Dijital Dönüşümün Avantajları Nelerdir?

Kobiler İçin Dijital Dönüşüm’ün avantajlarına göz atalım; Üretimde kullanılan kaynaklar daha düşük maliyetli ve verimli bir şekilde kullanılırken, daha seri ve fazla üretim sağlanabilir.

Bu sayede verimlilik artırılır. Üretilen kaliteli ürünün seçeneklerinin artması ve maliyetlerinin artması, rekabet avantajı sağlar. Bu şekilde, üretim fazlalığı olarak rakiplere üstünlük kurulabilir ve pazardan alınacak pay artabilir. Sanayinin dijital dönüşümü ile şirket içerisinde bilgi paylaşımı ve raporlama hızlanır.

Üretimde bir sensörden gelen veriler anında şirketin ilgili birimlerine yönlendirilir, ürün tedariği için sipariş verir ve üretimin değişmesini sağlar. Üretim hatları, iş süreçleri ve departmanlar; konum ve zaman gibi faktörlerden bağımsız olarak iletişim ağı oluşturulur. Bu sayede, üretim hızlı bir temel’e dayanır, büyük organizasyonlar oluşturmadan yeni ürün ve hizmetler üretilebilir. Bu da maliyetlerde azalma ve kaynak kullanım verimliliğini sağlar. Üretimdeki hata oranları giderek azalır ve oluşabilecek sorunlar daha kısa ölçeklerde düzeltilir. Tüm bunlar daha az maddi kayıp sağlar.

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