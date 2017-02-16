DiRT Rally 2.0 Oyununda Hangi Araçlar Yer Alacak ?

26 Şubat 2019 tarihinde çıkış yapacak olan DiRT Rally 2.0 oyunu araç listesini bu haberimizde inceleyebilirsiniz. İşte detaylar...

Yarış oyunu denildiğinde ilk akla gelen oyunlardan bir tanesi olan DiRT serisinin 2019 versiyonu yakın zamanda çıkışını gerçekleştirecek. DiRT Rally 2.0 adı ile piyasaya çıkacak olan yeni efsanevi araba yarışının geçtiğimiz günlerde sistem gereksinimlerini duyurmuştuk, hemen aşağıdaki bağlantıdan DiRT Rally 2.0 sistem gereksinimlerine ulaşabilmeniz mümkün.

Şubat ayının sonlarına doğru çıkışına gerçekleştirecek olan DiRT Rally 2.0’den haberler gelmeye devam ediyor ve şimdiki gelen haberde ise oyunun içerisinde neredeyse 50’den fazla sayıda araç aktif olacağı uzun zamandır söylenmekteydi.

Oyunun yapımcısının resmi forumu üzerinden oluşturulan bir başlıkta DiRT Rally 2.0 içerisinde 50 aracın olacağı doğrulanarak araç konusu netleşmiş oldu. Bu 50 aracın içerisinde 30 tanesi ralli kategorisine sahip arabalar olacak, 12 tanesi Rallycross arabası olarak karşımıza çıkacak. Eğer oyunu herkesten önce ön sipariş verdiyseniz, veya hala almayı düşünüyorsanız; aşağıdaki araçlara ek olarak özel bir arabaya sahip olabileceksiniz. O aracın modeli ise; Porsche 911 R-GT olarak belirtildi.

Genel araç listesine baktığımızda, klasik kategoride Subaru İmprezza, Alpine A110 ve Lancia Delta S4 modellerini görüyoruz.Klasik araçlar haricinde yeni model Citroen DS model araçlarda oyuna entegre edilmiş halde. DiRT Rally oyunu ile birlikte gelecek araba listesine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz, ancak ufak bir hatırlatma yapalım; bu araç isimleri henüz net olarak onaylanmış durumda değil !

Rally Historic Rally H1 (FWD)

Citroen DS 21

Lancia Fulvia

Mini Cooper

Historic Rally H2 (FWD)

Peugeot 205 GTI

Volkswagen Mk.2 Golf GTI

Historic Rally H2 (RWD)

Fiat 131 Abarth

Ford Mk.2 Escort

Opel Kadett C GT/E

Renault Alpine A110

Historic Rally H3 (RWD)

BMW E30 M3

Datsun 240Z

Ford Sierra RS Cosworth

Lancia Stratos

Opel Ascona 400

Renault 5 Turbo

Historic Rally Group B (4WD)

Audi Sport quattro E2

Ford RS200

Lancia Delta S4

MG Metro 6R4

Peugeot 205 T16 Evo 2

Historic Rally Group B (RWD)

Opel Manta 400

Modern Rally Group A

Ford Escort RS Cosworth

Lancia Delta Integrale

Subaru Impreza WRX STi

Mitsubishi Lancer Evolution VI

Modern Rally GT

Aston Martin V8 Vantage GT4

Chevrolet Camaro GTR.4

Ford Mustang GT4

Porsche (997) 911 RGT (ön-sipariş hediyesi)

Modern Rally R2

Ford Fiesta R2

Opel Adam R2

Peugeot 208 R2

Modern Rally NR4/R4

Mitsubishi Lancer Evolution X

Subaru WRX STI NR4

Modern Rally R5

Citroen C3 R5

Ford Fiesta R5

Mitsubishi Space Star R5

Peugeot 208 T16 R5

Skoda Fabia R5

Volkswagen Polo GTI R5

Rallycross Supercars

Audi S1 4×4 T16

Ford Mk. 7 Fiesta 4×4 T16

Ford Mk. 8 Fiesta 4×4 T16

Peugeot 208 4×4 T16

Renault Megane RS RX 4×4 T16

Subaru WRX STI

Volkswagen Polo R 4×4 T16

RX Lites

OMSE RX Lite

Super 1600

Opel Corsa S1600

Renault Clio S1600

Volkswagen Polo S1600

Crosskarts

Speedcar Xtrem