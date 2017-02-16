DiRT Rally 2.0 Oyununda Hangi Araçlar Yer Alacak ?

Yarış oyunu denildiğinde ilk akla gelen oyunlardan bir tanesi olan DiRT serisinin 2019 versiyonu yakın zamanda çıkışını gerçekleştirecek. DiRT Rally 2.0 adı ile piyasaya çıkacak olan yeni efsanevi araba yarışının geçtiğimiz günlerde sistem gereksinimlerini duyurmuştuk, hemen aşağıdaki bağlantıdan DiRT Rally 2.0 sistem gereksinimlerine ulaşabilmeniz mümkün.
Şubat ayının sonlarına doğru çıkışına gerçekleştirecek olan DiRT Rally 2.0’den haberler gelmeye devam ediyor ve şimdiki gelen haberde ise oyunun içerisinde neredeyse 50’den fazla sayıda araç aktif olacağı uzun zamandır söylenmekteydi.
Oyunun yapımcısının resmi forumu üzerinden oluşturulan bir başlıkta DiRT Rally 2.0 içerisinde 50 aracın olacağı doğrulanarak araç konusu netleşmiş oldu. Bu 50 aracın içerisinde 30 tanesi ralli kategorisine sahip arabalar olacak, 12 tanesi Rallycross arabası olarak karşımıza çıkacak. Eğer oyunu herkesten önce ön sipariş verdiyseniz, veya hala almayı düşünüyorsanız; aşağıdaki araçlara ek olarak özel bir arabaya sahip olabileceksiniz. O aracın modeli ise; Porsche 911 R-GT olarak belirtildi.
Genel araç listesine baktığımızda, klasik kategoride Subaru İmprezza, Alpine A110 ve Lancia Delta S4 modellerini görüyoruz.Klasik araçlar haricinde yeni model Citroen DS model araçlarda oyuna entegre edilmiş halde. DiRT Rally oyunu ile birlikte gelecek araba listesine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz, ancak ufak bir hatırlatma yapalım; bu araç isimleri henüz net olarak onaylanmış durumda değil !
Rally Historic Rally H1 (FWD)
Citroen DS 21
Lancia Fulvia
Mini Cooper
Historic Rally H2 (FWD)
Peugeot 205 GTI
Volkswagen Mk.2 Golf GTI
Historic Rally H2 (RWD)
Fiat 131 Abarth
Ford Mk.2 Escort
Opel Kadett C GT/E
Renault Alpine A110
Historic Rally H3 (RWD)
BMW E30 M3
Datsun 240Z
Ford Sierra RS Cosworth
Lancia Stratos
Opel Ascona 400
Renault 5 Turbo
Historic Rally Group B (4WD)
Audi Sport quattro E2
Ford RS200
Lancia Delta S4
MG Metro 6R4
Peugeot 205 T16 Evo 2
Historic Rally Group B (RWD)
Opel Manta 400
Modern Rally Group A
Ford Escort RS Cosworth
Lancia Delta Integrale
Subaru Impreza WRX STi
Mitsubishi Lancer Evolution VI
Modern Rally GT
Aston Martin V8 Vantage GT4
Chevrolet Camaro GTR.4
Ford Mustang GT4
Porsche (997) 911 RGT (ön-sipariş hediyesi)
Modern Rally R2
Ford Fiesta R2
Opel Adam R2
Peugeot 208 R2
Modern Rally NR4/R4
Mitsubishi Lancer Evolution X
Subaru WRX STI NR4
Modern Rally R5
Citroen C3 R5
Ford Fiesta R5
Mitsubishi Space Star R5
Peugeot 208 T16 R5
Skoda Fabia R5
Volkswagen Polo GTI R5
Rallycross Supercars
Audi S1 4×4 T16
Ford Mk. 7 Fiesta 4×4 T16
Ford Mk. 8 Fiesta 4×4 T16
Peugeot 208 4×4 T16
Renault Megane RS RX 4×4 T16
Subaru WRX STI
Volkswagen Polo R 4×4 T16
RX Lites
OMSE RX Lite
Super 1600
Opel Corsa S1600
Renault Clio S1600
Volkswagen Polo S1600
Crosskarts
Speedcar Xtrem