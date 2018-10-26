Disney + doğrudan MCU’ya bağlı olacak

Captain Marvel, önümüzdeki Kasım ayında Disney+ platformunda yayınlanan ilk Marvel filmi olacak. Captain Marvel’ın yapımcılarından birine göre, Disney+ platformunda yayınlanacak Marvel dizileri Marvel Sinematik Evreni’ne doğrudan bağlı olacak. Bu zamana kadar Marvel’ın TV kanadı ve sinema evreni birbirlerine ufak göndermeler dışında herhangi bir bağlantı içermiyorlardı.

ComicBook.com’a konuşan yapımcı Mary Livanos, geçmişteki on yıl boyunca Marvel Sinematik Evreni’nden kopan dizilerin geleceği hakkında konuştu. Cevap, tüm Marvel hayranlarını heyecanlandıracak türden. Livanos, cevabında ”Bundan sonra Disney+ platformunda yayınlanan tüm Marvel dizileri, sinematik evrene doğrudan bağlanacak. Bu platformla ilgili ilgimizi çeken en önemli şey buydu” dedi. Bu durum Marvel’ın Phase 4 ile beraber irili ufaklı birçok yapıya ayrılacağını gösteriyor. Yani uzun bir süre boyunca Avengers filmleri gibi tüm markaların bir araya toplandığı işler göremeyeceğimizi söyleyebiliriz. Livanos ayrıca hikaye anlatımının çizgi roman tarzında, bölüm bölüm ilerleyen bir anlayışta olacağını söyledi.

Marvel Sinematik Evreni’nin şu ana kadarki en büyük ve son işi olan Avengers: Endgame sonrası Disney+ platformunda Loki, Scarlett Witch & Vision, Hawkeye ve Falcon & Winter Soldier gibi karakterlere özel diziler yayınlanacağını duyurmuştu.

Avengers: Endgame boyunca çoklu evrenlere kapı açan Marvel, bu yöntem sayesinde birbirleriyle bağlantılı olan fakat film evreninin akışını bozamayacak birçok farklı hikaye sunabilir. Örneğin; film evreninde öldüğü kabul edilen Loki karakteri, Avengers: Endgame esnasında farklı bir boyut içerisinde kaçmayı başarmıştı. Disney+’ın solo dizisini hazırladığı Loki, bir daha film evreninde gözükmese de kendine ait birçok farklı hikayeyi izleyiciye sunabilir.

Aynı nedenden dolayı Disney+ evreninde çizgi roman tarzında ‘What If?’ hikayeleri de görebileceğimiz söyleniyor. Yani HYDRA üyesi bir Captain America, Norman Osborn tarafından yönetilen bir ABD gibi çeşitli hikayelerin yanında son dönemin en başarılı işlerinden Spider-Verse animasyonu gibi tek hikayelik işler de görebilmemiz mümkün.

Disney hayranlarının büyük bir merakla beklediği ve yalnızca Marvel ürünlerinin değil, Disney’e ait gelecek ve geçmiş tüm markaların hem filmlerinin hem de dizilerinin yer alacağı Disney+ yayın platformu Kasım ayında çıkışını yapacak.