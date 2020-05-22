Dragon Storm Fantasy Ejderhaları Türkiye’de Büyük Bir Yankı Uyandırdı

GOAT Games tarafından geliştirilen hikayesi ve kaliteli grafikleri ile oyuncuların gözdesi olan mobil RPG oyunu Dragon Storm Fantasy, Türkiye’de de adını duyurmaya devam ediyor. Yaptığı etkinlikler ve çalışmalar ile milyonlarca kişiye ulaşan oyun, ejderhaları ile Türkiye’yi fethediyor.

Oyuncuları ejderhaları ile kaderlerini belirlemeye davet eden Dragon Storm Fantasy geçtiğimiz hafta TikTok üzerinde ödüllü bir etkinlik başlattı. 5 gün devam eden bu etkinlik ilk günlerden büyük ilgi görerek milyonlarca kişiye ulaşarak büyük bir başarı elde etti. #EjderhayaDönüş etiketi ile TikTok platformunda yaklaşık 933 milyon görüntülemeye ulaşan etkinliğe gösterilen ilgi devam ediyor. Ejderhaların hükmettiği etkinlikte yer alan TikTok influencerlarından Tuğba Güvenir, Burak Tutal, Ezgizem, Burak Güner, Tahzenben gibi isimler kullanıcılara büyük ödülleri duyurdu. Etkinliğin kazananlarına 2 Nintendo Switch, 50 dolar değerinde 20 adet, 25 dolar değerinde 30 adet ve 10 dolar değerinde 100 adet Amazon Hediye Kartları ödülleri dağıtılıyor.

Aynı zamanda oyunun, oyunculara sunduğu birçok imkan YouTube üzerinden de duyuruldu. Aralarında Enes Batur, Stratera, Kozmik Karınca, Barış Bra ve Rasher gibi YouTuberların bulunduğu bu tanıtımlarda oyunun tamamen Türkçe dil olanağı, offline seviye kasabilme özelliği ve Dragon Storm Fantasy evreninin sınıflarıyla birlikte 9 farklı ejderhası ön plana çıkarıldı. Bu tanıtım videoları ise 3 gün gibi kısa bir sürede yaklaşık 5 milyon görüntülenme elde etti. Bu şekilde oyunun özellikleri hakkında bilgi alan tüm oyuncuların Dragon Storm Fantasy’e büyük ilgi göstermesiyle oyun iOS Apple Store ve Google Play Store’daki listelerde üst sıralara tırmandı. Google Play Store’da, Trend Oyunlar, RPG Oyunlar ve Ücretsiz En Popüler kategorisinde 1. sıraya yerleşirken, En Çok Hasılat Yapanlar kategorisinde ise 4.sıraya yerleşerek büyük bir başarı elde etti. Apple kullanıcıları da oyuna iOS Apple Store üzerinden ilgi gösterdi. Kısa bir süre içerisinde RPG Oyunlar kategorisinde 1.sıraya yerleşen oyun, oyuncu kitlesini büyük ölçüde arttırdı.

Dragon Storm Fantasy TV izleyicileriyle de buluştu

RPG mobil oyunlar arasında oyunculara en gelişmiş seçenekleri sunan Dragon Storm Fantasy ejderhaları, televizyon izleyicileri ile de buluşarak onlara sesini duyurdu. Gelişmiş grafik özellikleri, farklı sınıf tasarımları, etkileyici hikayesi ve offline seviye kasma özellikleri ile ön plana çıkan oyun birçok kanala tanıtım videosu ile konuk oldu. Bunun yanı sıra büyük bir izleyici kitlesine sahip TV8 yarışma programı Survivor üzerinden de oyuncular, kaderlerine hükmetmeye davet edildi. Sunulan tanıtım videosu ile oyunun öne çıkan özellikleri tanıtıldı. Yaratılan bu büyük yankılar sayesinde listelerde en üst sıralara tırmanan oyun tamamen Türkçe dil seçeneği ile ülkemizde oyun dünyasını renklendirmeye devam ediyor.

Dragon Storm Fantasy’nin sürükleyici hikayesi, eşsiz sanat tarzı, tamamen 3D sunumu ve devasa PvP savaşları oyunun buzdağının sadece görünen kısmı! Bu evrende yer almak ve bir ejderha olarak kaderini belirlemek istiyorsanız oyunu Google Play Store ve iOS Apple Store’dan indirebilirsiniz.