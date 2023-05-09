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DreamWorks Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya’sı Lords Mobile Evreninde!

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DreamWorks Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya’sı Lords Mobile Evreninde!

IGG, Universal Games ve Digital Platforms iş birliğiyle, DreamWorks’ün Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya animasyon filminin popüler strateji MMO mobil oyunu Lords Mobile’a geldiğini açıkladı. Bu iş birliği ile Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya karakterleri 1 Mayıs’tan Haziran ayının sonuna kadar sınırlı bir süre için Lords Mobile evreninde yer alacak.

DreamWorks Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya’sı Lords Mobile Evreninde!

Lords Mobile, dünya çapındaki hayranları tarafından yüz milyondan fazla indirilen ve milyarlarca saat oynanan bir fantezi MMO oyunudur. Oyun kule savunma unsurları, RPG tarzı mücadeleler ve diğer oyunculara veya yapay zeka düşmanlarına karşı çeşitli taktiksel savaş stilleri içerir.

DreamWorks Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya’sı Lords Mobile Evreninde!

Bu sınırlı süreli oyun içi etkinlikte hayranlar, cüceler, deniz kızları, kara elfler, steampunk robotlar ve daha fazlasıyla dolu devasa fantezi dünyasında hakimiyet için yarışırken Viking savaşçıları, Hıçkıdık ve Dişsiz gibi favori karakterler de dahil olmak üzere Berk Adası’nın diğer karakterleri olarak oynayabilecekler. Oyuncular ister profesyonel ister oyuna yeni başlamış olsunlar, bu etkinlik onlara takımlarını kuşanırken, ejderhalarını eğitirken ve gökyüzüne hükmederken asla unutamayacakları bir deneyim sunacak.

Lansman Videosu: Dreamworks Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Lords Mobile’a geliyor! – Youtube

Etkinlik Ayrıntıları:

DreamWorks Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya’sı Lords Mobile Evreninde!

– Çeşitli etkinlikleri tamamlayarak Ejderha Kılavuz Sayfalarını toplayın ve bunları Hıçkıdık’ı yükseltmek, oyun içi ödüller kazanmak ve topraklarınızı geliştirmek için kullanın.

– Berk Adası’nın kahramanlarıyla birlikte etkinlik boyunca üs dekorasyonlarının güzelliğinin tadını çıkarın.

– Canavar Avları’ndan Viking Sandıkları toplayın. (Canavar avlarından günde maksimum 10 Viking Sandığı)

– Bulmacaları tamamlayarak Dişsiz ve Işığın Öfkesi kale görünümü, iş birliği ifadeleri, iş birliği avatarları ve yeni eserler gibi oyun içi ödüller kazanın.

– Oyun içi iş birliği ifadeleri, iş birliği avatarları, yeni eserler ve çeşitli iş birliği öğelerini satın almak için Berk Sikkeleri toplayın.

DreamWorks Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya’sı Lords Mobile Evreninde!

Bu iş birliği ile ilgili tüm detaylara IGG’nin etkinlikler için özel olarak hazırladığı internet sitesinden de göz atabilirsiniz.

Lords Mobile’ı Google Play StoreApp Store ve Steam üzerinden uygulama içi satın alımlarla ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Aybüke
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