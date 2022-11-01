Özellikle kadınlar için belirgin ve dolgun dudaklar çekiciliğin bir sembolüdür. Yüzün geneli ile uyumlu ve hacimli dudaklara sahip olan kadınlar kendilerini çok daha kadınsı hissederler. Ancak bazen genetik faktörlerden dolayı dudak yapısı ince ve uzun olurken bazen de zaman içerisinde yaş almaya bağlı olarak dudaklar mevcut hacmini kaybeder ve kırışmaya başlarlar. Bu durumda hacimli ve seksi dudaklar için çözüm arayışına giren kişilere sıklıkla tavsiye edilen ve yüz güldürücü sonuçları sayesinde tercih edilen uygulama ise dudak dolgusudur. Mevcut dudaklarının görünümünden memnun olmayan ve kendisini bu nedenle kadınsı hissetmeyen kişilere uygulanan dudak dolgusu fiyat ve bilinmesi gereken tüm detayları Quartz Klinik Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanlarına sizler için sorduk.

Dudak dolgusu nedir?

Dudak dolgusu, FDA onaylı ve hyalüronik asit içerikli dolgu maddesinin kişinin dudaklarında dolgunluk ve hacim ihtiyacı duyulan bölgelere enjekte edilerek istenen görünümün elde edildiği uygulamaya verilen isimdir. Dudak dolgusunda kullanılan dolgu içeriğinin insan vücudunda mevcut olan ve nem tutma kapasitesini arttırarak genç görünüm ve dolgunluk sağlayan hyalüronik asit olması sayesinde, uygulamanın herhangi bir negatif reaksiyona neden olması da söz konusu değildir. Dudak dolgusu, etkileri geçici bir işlem olmakla beraber aynı zamanda kısa süre içerisinde yapılan, kişinin sosyal hayatına geri dönmesine engel teşkil etmeyen ve herhangi bir yan etkisi olmayan bir uygulamadır.

Dudak dolgusu faydaları nelerdir?

Dudak dolgusu faydaları açısından incelendiğinde, en temel fayda olarak kişinin özgüvenini yükselttiğini ve kendisini çok daha kadınsı hissetmesini sağladığını söyleyebiliriz. Bunun için dudak dolgusunun sonuçlarına bakacak olursak ise;

Dudak dolgu uygulamasının sonrasında kişi çok daha genç, sağlıklı, hacimli ve çekici dudaklara sahip olur. İşlemin ardından makyaj yapılmasına gerek kalmayacak düzeyde dudaklarda renklenme ve pürüzsüz bir görünüm meydana gelir.

Gençliğinde dolgun dudaklara sahip olan; ancak yaş aldıkça hacmini kaybeden ve kırışmaya başlayan dudaklara sahip kadınlar, adeta gençlik yıllarına geri dönerler.

Nazolabial bölgede zaman içerisinde meydana gelen yaşlı görünüm, dudak dolgu uygulamasının ardından yerini genç ve dikkat çekici bir görünüme bırakır.

Alt ve üst dudak arasında belirgin bir büyüklük farkı ve asimetri varsa, dudak dolgusu sayesinde aradaki fark kapanır.

Dudak kenarlarına yapılan dolgu uygulamasıyla yukarıya doğru hafif bir kalkıklık sağlanır. Böylece yüze mutlu bir ifade de katılmış olur.

Dudak hattı, dolgu uygulamasının sonrasında daha belirgin gelir.

Dudak dolgusu ne kadar sürer?

Dudak dolgusu, öğle molasında bile rahatlıkla yapılabilen bir uygulamadır. Ortalama 30 dakikalık bir süre tüm işlemin tamamlanması için yeterli olmaktadır. Dolgu uygulamasının öncesinde hastanın işlem esnasında herhangi bir acı ya da ağrı hissetmemesi için dudak bölgesine lokal anestezi krem uygulaması yapılır. Dudakların uyuşmasının beklendiği süre boyunca dudaklara buz kompres uygulaması yapılarak damarların büzüşmesi ve bu sayede de işlem esnasında kanama ihtimalinin minimumda tutulması sağlanır. Bu süre yaklaşık olarak 10 dakika kadar sürmektedir. Uyuşmanın ardından dudaklara ve dudak kenarlarına dolgu uygulamasının yapılması ve işlemin tamamlanması ise toplam 30 dakika içerisinde gerçekleşmiş olur.

Dudak dolgusu nasıl yapılır?

Dudak dolgusu yapılmadan önce hasta alanında uzman estetik ve plastik cerrah tarafından detaylı bir şekilde muayene edilir. Muayene esnasında bir yandan hastanın işlemden beklentileri dinlenirken bir yandan da dudakların mevcut durumuna, volümüne, projeksiyonuna, iki dudak arasında asimetri olup olmadığına, ihtiyaç duyulan dolgu miktarına ve dolgu uygulamasının yapılacağı noktalara dikkat edilerek işlem için nihai karar verilir. Dudak dolgu uygulamasının öncesinde lokal anestezi ile uyuşturulan dudaklar işlem için hazır hale getirilir. Belirlenen dudak noktalarına ve kenarlarına, hyalüronik asit içerikli dolgu malzemesi yavaş yavaş enjekte edilir. Bu sayede dolgunun homojen bir şekilde dağılımı sağlanıp, dudaklarda pürüzsüz ve düzenli bir görünüm elde edilmiş olur.

Dudak dolgusunda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Dudak dolgusunda dikkat edilmesi gerekenler, hastanın ve işlemi yapacak olan doktorun dikkat etmesi gerekenler olarak ikiye ayrılır.

Hastanın dikkat etmesi gerekenler;

Dudak dolgusu, her ne kadar basit görünen ve kısa süre içerisinde tamamlanan bir uygulama olsa da alanında uzman estetik ve plastik cerrahlar tarafından hijyenik koşullarda yapılması gereken bir uygulamadır. Tecrübeli kişiler tarafından yapılmadığı takdirde enjekte edilen dolgunun homojen olarak dağılmaması ve dudak yüzeyinde düzensiz bir görünümün meydana gelmesi oldukça mümkündür. Bu nedenle hastalar doktor ve klinik seçiminde dikkatli olmalılardır.

İşlem öncesinde yapılan muayene esnasında hastaların içlerine sinmeyen ve güvensizliğe neden olan bir durumun oluşması halinde başka bir doktor arayışına girmeleri gerekir.

Dudak dolgu uygulamasının öncesinde hastalar kliğin ilgili sertifikalarını görmeli ve doğru seçim yaptıklarından emin olmalılardır.

Doktorun dikkat etmesi gerekenler ise;

Hastanın dudak bölgesini iyice inceleyerek ve hastanın beklentilerini detaylı şekilde dinleyerek arzu edilen dudak görünümüne sahip olunması için doğallıktan uzak olmayacak miktarda dolgu maddesi enjekte edilmelidir.

Dudak dolgusu esnasında enjekte edilen dolgu malzemesi oldukça yavaş bir şekilde ve ince uçlu iğneler aracılığıyla enjekte edilmeli, bu sayede homojen dağılım ve doğal görünüm elde edilmelidir.

Yüzünde mutsuz bir ifade olan hastaların yalnızca dudak bölgesine değil, dudak kenarlarına da uygun miktarda enjeksiyon yapılarak hafif şekilde kaldırılmalı ve bu sayede yüze mutlu bir ifade katılmalıdır.

Dudak dolgusu enjekte edilmeden önce istenen görünüm için enjeksiyonun yapılması gereken noktalar dudakların kalınlığı, uzunluğu, projeksiyonu ile alt ve üst dudağın orantısı göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

İşlem sonucunun hastayı tatmin etmesi için standart uygulama yerine kişiye özel uygulama yapılmalıdır.

Dudak dolgu miktarı ne kadar olmalıdır?

Dudak dolgusunda enjekte edilen dolgu malzemesinin miktarı kişiden kişiye göre değişkenlik göstermektedir. Hasta özelinde mevcut dudağın şekline, yapısına, uzunluğuna, asimetri oranına ve beklentilerine göre işlemi yapacak olan estetik ve plastik cerrah en doğru dolgu miktarına işlem öncesinde karar vermektedir. Genellikle bu miktar 0,5-2 ml arasında değişkenlik göstermektedir.

Dudak dolgusu kalıcılığı ne kadardır?

Dudak dolgusunda enjekte edilen dolgu içeriği hyalüronik asit içeren ve zaman içerisinde vücut tarafından eritilerek etkisini yitiren bir maddedir. Bu dolgu malzemesinin erime süresi ise kişiden kişiye vücudun eritme hızına göre değişkenlik göstermektedir. Genellikle dudak dolgu uygulamasının üzerinden 16-18 ay kadar bir sürenin geçmesiyle beraber dolgu tamamen erimiş ve hastanın dudakları uygulama öncesi haline dönmüş olur. Ancak arzu edilmesi halinde işlemin tekrarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Dudak dolgusu fiyat nedir?

Dudak dolgu uygulaması Quartz Klinik’te Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Leyla Arvas tarafından yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerin haber ve internet sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. Aynı zamanda yapılacak olan dudak dolgusu fiyatı, hastanın ihtiyacına, dolgu miktarına ve doktorun tecrübesine göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle mevcut dudak görünümünden memnun olmayan hastalarımız Quartz Klinik 0212 241 46 24 numaralı hattımızdan bize ulaşarak randevu ve bilgi alabilirler.

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