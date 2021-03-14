Dying Light 2 Hakkında Yeni Bilgiler Bu Hafta Açıklanacak

Birçok oyuncu gibi bizde 2020 yılının Mayıs ayından beri Techland’den doğru düzgün haber alamadık. Dying Light 2 hakkında yeni bilgiler bu hafta içinde açıklanacaktır. Techland’den gelecek bir duyuru, birçok oyuncu tarafından yeni güncelleme ile birlikte merakla bekleniyor.

Dying Light 2 hakkında yeni bilgiler geliyor

Geçtiğimiz Aralık ayında Techland, hayranların uzun zamandan beri beklediği Dying Light 2 geliştirici güncellemesi hakkında bir duyuru yayınladı. Başlangıçta Techland, haberleri Discord sunucusu aracılığıyla duyurdu.

Oyuncular Yaklaşık 3 aydır gelecek güncelleme haberini bekliyor. Dying Light 2 ile ilgili en son ilerleme güncellemelerini alıyor gibi görünüyorlar. Çünkü Techland’ın geçen Aralık ayında verdiği sözü artık gerçekleştirecek.

Techland Dying Light 2 geliştirici güncelleme tarihini 17 Mart olarak bildirdi

Techland Twitter hesabı aracılığıyla Dying Light 2‘de görünmesi muhtemel bir “zombi” yi gösteren 5 saniyelik kısa bir video yayınladı. Videonun sonunda Techland, güncellemesini yayınlayacağı tarihi 17 Mart olarak duyurdu.

We've got a few words to share with you about the Dying Light 2 development process.

Be sure to be with us next Wednesday. Want to see it first? Join our discord server now at https://t.co/Iyivc8uFWxpic.twitter.com/gkfcGLgsdV — Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021

Sadece bu haberimizi değil, önceden veya daha fazla bilgi almak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit resmi hesapları takip etmek. Techland’ın güncel haberleri resmi hesaplar aracılığıyla daha fazla paylaşacağı da gelen bilgiler arasında.

Geliştirme güncellemesini görmek için sabırsızlanıyor musunuz?

Lütfen 17 Mart tarihini bekleyin. Yeni bilgiler gelince sitemizden sizler için paylaşacağız.

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