Dying Light 2 Hakkında Yeni Bilgiler Bu Hafta Açıklanacak
takipçi satın alinstagram takipçi satın altwitter takipçi satın altiktok takipçi satın alyoutube abone satın alfacebook takipçi satın altwitch takipçi satın al

Son Haberler

YouTube Premium APK İle Reklamlara Son!
Windows 10’da Fotoğrafları Birleştirmenin 2 Kolay Yolu
Windows 10 Bilgisayarda Yazı Tipleri Nasıl Bulunur ve Kaldırılır?
Kablosuz Şarj Özelliği Olan En Ucuz 10 Telefon
Mac’te Rahatsız Etmeyin Nasıl Kullanılır?
Dying Light 2 Hakkında Yeni Bilgiler Bu Hafta Açıklanacak
Xiaomi ABD kara listesinden çıkarıldı mı? Huawei için umut var mı?
TikTok Hesabınızdan Nasıl Para Çekilir?
Google Chrome Tarayıcısında Güvenlik Kontrolü Nasıl Yapılır?
Facebook’unuzda Oturum Açmış Diğer Cihazları Bulma ve Kaldırma

Dying Light 2 Hakkında Yeni Bilgiler Bu Hafta Açıklanacak

admin
1 dk okuma süresi
Dying Light 2 Hakkında Yeni Bilgiler Bu Hafta Açıklanacak
Okunuyor Dying Light 2 Hakkında Yeni Bilgiler Bu Hafta Açıklanacak

Birçok oyuncu gibi bizde 2020 yılının Mayıs ayından beri Techland’den doğru düzgün haber alamadık. Dying Light 2 hakkında yeni bilgiler bu hafta içinde açıklanacaktır. Techland’den gelecek bir duyuru, birçok oyuncu tarafından yeni güncelleme ile birlikte merakla bekleniyor.

Dying Light 2 Hakkında Yeni Bilgiler Bu Hafta Açıklanacak

Dying Light 2 hakkında yeni bilgiler geliyor

Geçtiğimiz Aralık ayında Techland, hayranların uzun zamandan beri beklediği Dying Light 2 geliştirici güncellemesi hakkında bir duyuru yayınladı. Başlangıçta Techland, haberleri Discord sunucusu aracılığıyla duyurdu.

Oyuncular Yaklaşık 3 aydır gelecek güncelleme haberini bekliyor. Dying Light 2 ile ilgili en son ilerleme güncellemelerini alıyor gibi görünüyorlar. Çünkü Techland’ın geçen Aralık ayında verdiği sözü artık gerçekleştirecek.

Dying Light 2 Hakkında Yeni Bilgiler Bu Hafta Açıklanacak

Techland Dying Light 2 geliştirici güncelleme tarihini 17 Mart olarak bildirdi

Techland Twitter hesabı aracılığıyla Dying Light 2‘de görünmesi muhtemel bir “zombi” yi gösteren 5 saniyelik kısa bir video yayınladı. Videonun sonunda Techland, güncellemesini yayınlayacağı tarihi 17 Mart olarak duyurdu.

Sadece bu haberimizi değil, önceden veya daha fazla bilgi almak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit resmi hesapları takip etmek. Techland’ın güncel haberleri resmi hesaplar aracılığıyla daha fazla paylaşacağı da gelen bilgiler arasında.

 

Geliştirme güncellemesini görmek için sabırsızlanıyor musunuz?

Lütfen 17 Mart tarihini bekleyin. Yeni bilgiler gelince sitemizden sizler için paylaşacağız.

Bir önceki yazımız olan 4 Nitelik, 1 İnceleme: Mmm Fingers başlıklı makalemizde AppStore, inceleme ve manşet hakkında bilgiler verilmektedir.

Related posts:

  1. Google Stadia hakkında yeni bilgiler yolda
  2. Mobil Pazar LetGo Hakkında Bilgiler
  3. Yeni Realme Buds Air Yeni Özellikleri İle Birlikte Geliyor
  4. 2020’de Çıkması Beklenen Yeni Akıllı Telefonlar

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Etiketler
Benzer yazılar
Kafa Topu 2 Bedava Elmas Kazanma Fırsatı

Kafa Topu 2 Bedava Elmas Kazanma Fırsatı

Bedava Oyunlu Uplay Hesaplar

Bedava Oyunlu Uplay Hesaplar

Google Play Store Olmadan Android Fortnite Nasıl Kurulur?

Google Play Store Olmadan Android Fortnite Nasıl Kurulur?

En Güzel Oyunlar ve Etkinlikler

En Güzel Oyunlar ve Etkinlikler

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın