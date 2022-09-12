Education UK Days’te İngiltere Üniversiteleri ile Buluşun!

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek ve önümüzdeki yıllarda ise geleneksel bir etkinliğe dönüştürülecek olan Education UK Days, Eylül ayında sizi bekliyor!

Birleşik Krallık’ta eğitim almayı hedefleyen; foundation, lisans, lisans tamamlama, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak Türk öğrenciler için yepyeni fırsatlar sunacak bu kapsamlı etkinlikte sorularınızın detaylı yanıtlarını bulacaksınız.

Türk öğrencilerin Birleşik Krallık’ın en saygın üniversitelerinin temsilcileriyle bir araya geleceği İngiltere İngiltere Eğitim olan Education UK Days, lisans ve lisansüstü programları hakkında merak edilen tüm sorulara detaylı yanıtlar sunacak. Eğitim ve kariyer planınıza rehberlik edecek bu etkinlikte Birleşik Krallık üniversitelerini keşfe çıkmaya hazırsanız tek yapmanız gereken aşağıdaki linkten ücretsiz şekilde kayıt olmak!Kayıt olmak için: Education UK Days

Education UK Days Nerede ve Ne Zaman Gerçekleşecek?

Dünyanın en köklü eğitim kurumları arasında gösterilen Birleşik Krallık üniversiteleri ile buluşma, temsilcileri ile detaylı görüşme fırsatı sunan Education UK Days; 24 Eylül’de gerçekleştirilecek. İstanbul Gümüşsuyu’nda bulunan CVK Bosphorus Hotel’de, 13.00-18.00 saatleri arasında katılabileceğiniz bu etkinlik kapsamında, yurt dışı eğitim planı yapmak isteyen öğrenciler ile üniversite temsilcileri bir araya gelme fırsatı bulacak. Siz de eğitim ve kariyer hedefleriniz için en ideal seçimi yapmanızı sağlayacak bu özel etkinlikte yerinizi alın!

Hangi İngiltere Üniversiteleri Yer Alacak?

İstanbul’da İngiltere üniversitelerinin temsilcilerinin ağırlanacağı bu etkinlikte, öğrencilere dünyanın en saygın eğitim kurumları ile tanışma imkânı sunuluyor. Education UK Days kapsamında öğrencilerle görüşmeler düzenleyecek üniversitelere şimdi göz atın:

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM

THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON

UNIVERSITY OF SUSSEX

UNIVERSITY OF BRISTOL

UNIVERSITY OF LEEDS

UNIVERSITY OF ESSEX

UNIVERSITY OF SURREY

UNIVERSITY OF KENT

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE

UNIVERSITY OF BRIGHTON

UNIVERSITY OF WESTMINSTER

UNIVERSITY OF SUNDERLAND

NEWCASTLE UNIVERSITY

BRUNEL UNIVERSITY LONDON

GOLDSMITHS, UNIVERSITY OF LONDON

BOURNEMOUTH UNIVERSITY

KAPLAN INTERNATIONAL PATHWAYS

IELTS Sınavı ve IELTS Kursu Çekilişini Kaçırmayın!

Bu etkinliğe katılacak öğrencilere yönelik IELTS sınavı ve online IELTS kursu çekilişi fırsatını kaçırmamak için şimdi aşağıdaki linkten başvurun.

Education UK Days’e kayıt yaptırmak için https://ukdays.edukas.com.tr/ websitesini ziyaret edebilir, etkinliğe dair güncel bilgilere ulaşmak için de https://instagram.com/educationukdays Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Kayıt olmak için: Education UK Days