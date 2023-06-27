Elektrikli Araba Nerede Şarj Edilir? Elektrikli araba başka nerede şarj edilebilir? Merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızın devamında.

Elektrikli Araba Nerede Şarj Edilir?

Elektrikli araçların kullanımının artmasıyla elektrikli araba nerede şarj edilir, sorusu da kullanıcılar tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Elektrikli araçlar genellikle şarj istasyonlarında şarj edilir. Bu şarj istasyonları akaryakıt tesislerinde, kamu kurumlarında, AVM’lerde, iş merkezlerinde, otoparklarda, dinlenme tesislerinde, otel ve restoran gibi yerlerde bulunmaktadır. Peki elektrikli araba başka nerede şarj edilebilir? Merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızın devamında.

Elektrikli Araba Evde Şarj Edilir mi?

Elektrikli araba nerede şarj edilir, sorusunu toplu yaşam ve kullanım alanları üzerinden cevaplamıştık. Bununla birlikte bazı elektrikli araçlar evdeki bir elektrik prizinden bile şarj edilebilir. Ancak hem şarj süresi hem de güvenlik açısından ev tipi elektrikli araç şarj üniteleri en doğru, en sağlıklı ve en kalıcı çözüm yöntemidir. Elektrikli araç evde şarj seçeneği, yaygın araç şarj istasyonlarından farklı olarak bireysel şarj çözümleri üretmektedir. Eve şarj istasyonu kurulumu için ise profesyonel destek isteyen araç şarj standı kurulumu gerekmektedir.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Nasıl Bulunur?

Görünen o ki, elektrikli araç şarj istasyonları, yakın gelecekte günümüzdeki akaryakıt istasyonlarının yerini alabilir. Peki, elektrikli araba şarj istasyonları nasıl bulunur?

Elektrikli araç sahipleri, kullanım haritaları ve bazı uygulamalar aracılığıyla şarj istasyonlarını kolaylıkla bulabilir. Çok sayıda elektrikli araç şarj istasyonu sağlayıcısı da mobil uygulamalar aracılığıyla kullanıcılar için şarj istasyonlarını bulma imkanı sunar. Bazı şarj istasyonu sağlayıcıları ise kendi web sitelerinde şarj istasyonlarının konumunu paylaşmaktadır. Bu hizmetler aracılığıyla elektrikli otomobil şarj istasyonlarının konumlarını, şarj hızlarını ve kullanıma uygun şarj noktalarını bulmak oldukça kolaydır. Elektrikli araç şarj sistemlerinin yaygınlaşmasıyla şarj ihtiyacına ulaşmak giderek daha erişilebilir hâle gelmektedir.

Elektrikli araç sahibiyseniz veya elektrikli araç almayı düşünüyorsanız bireysel kullanımınız için evinize ya da iş yerinize özel şarj istasyonu kurulumu yapabilirsiniz. Araç filonuzda elektrik araçlar yer alıyorsa veya otopark, AVM, plaza ve iş merkezi tarzı kurumlara sahipseniz kurumunuza özel şarj istasyonu kurulumu da yapabilirsiniz.

Estasyon, bireysel ve kurumsal müşterilere özel elektrikli araç şarj istasyonu çözümleri sunar. Elektrikli araçlarınızın şarj maliyetlerini azaltmak, kullanım verilerini takip etmek ve raporlamak için Estasyon kurumsal şarj çözümlerine başvurabilirsiniz. Bunun yanında elektrikli araçlarını evde şarj etmek isteyen bireysel kullanıcılara özel çözümler için de Estasyon bireysel şarj çözümlerine başvurabilirsiniz.

Estasyon uygulaması ile elektrikli araç şarj istasyonları haritasını görüntüleyebilir, hızla büyüyen şarj istasyonları ağından varış noktanıza uygun olanı kolayca bulabilirsiniz.