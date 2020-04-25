En Hızlı ve Kaliteli Bosch Servis Burada! - Teknofeed.COM

Beyaz eşya teknolojisinin gelişimindeki öncü markalardan birisi olan Bosch’un tüm ürünleri dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de son derece yoğun şekilde kullanılıyor. Geniş özellikleri ile standart kullanım hedeflerinin haricinde de farklı amaçlar doğrultusunda kullanımının da gerçekleştirilebildiği Bosch beyaz eşya ürünleri ile yaşam alanlarında yüksek kalite ve konfor standartları getirilebiliyor. Her türlü kullanım ihtiyacına yönelik olarak farklı beyaz eşya ürün modelleri bulunan Bosch’un bu zengin model çeşitliliği bulunan beyaz eşya teknoloji sınıfına ilişkin özel servis hizmetleri Bosch Servis merkezi tarafından sunuluyor.

Haftanın her günü kesintisiz olarak sunulmakta olunan özel beyaz eşya servis hizmetleri sayesinde artık Bosch markalı beyaz eşya ürün gruplarının çok daha uzun ömürlü bir kullanımı gerçekleştirilebiliyor. Çünkü her bir Bosch beyaz eşya ürünündeki arızanın giderilmesi için yüksek kalite standartlarına uygun servis müdahaleleri gerçekleştirilerek, arıza onarımı sonrasında hem performans hem de dayanıklılık açısından ilk günkü kalitesinin yakalanabilmesi sağlanıyor.

Bu şekilde tüketicilerin arıza onarım işlemlerinden sonra kısa bir süre içerisinde benzer ya da aynı arızalanmalar ile karşı karşıya kalmasının önüne geçilebiliyor. Bu şekilde tüketiciler çok daha ekonomik bir servis hizmetinden yararlanabilme imkanına sahip olabiliyor. Ayrıca bu yüksek kalite standartlarındaki servis hizmetlerine olan güveni ile Bosch Servis merkezi tarafından tüm tüketicilere her arıza onarım müdahalesi için 1 yıllık garanti desteği veriliyor.

Web: https://www.bosch-servis.org