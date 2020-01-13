En İyi Google Calendar Alternatifleri

Google, ücretsiz ve açık kaynaklı ürünleri ve hizmetleriyle tanınır. Arama devi, bilgi almak, işletmeleri yönetmek ve kişisel içerik barındırmak için küresel olarak kullanıcılar tarafından kullanılan ve hiç bitmeyen bir hizmet listesine sahiptir. Benzer şekilde, Google Takvim, kullanıcıların zamanlarını yönetmelerine, görevleri zamanlamasına ve hatırlatıcılarla işleri hatırlamasına yardımcı olur. Günlük görevleriniz için Google takvimini tek program oluşturucu olarak kullanmanın çeşitli avantajları vardır. Bununla birlikte, gizlilikle ilgili bazı kullanıcılar Google Takvim’e alternatifler arıyor. Aşağıda en iyi Google Takvim alternatiflerinin bir listesini çıkardık.

Simple Calendar

Simple Calendar herhangi bir reklam ve can sıkıcı pop-up olmadan gerekli tüm özellikleri taşır. Uygulamanın gizliliği, güvenliği ve istikrarı, internet erişimine ihtiyaç duymamasıyla sağlanır. 29 dili destekler, .ics dosyaları, çoklu etkinlik hatırlatıcıları, kullanışlı erteleme seçeneği ve çok daha fazlası aracılığıyla etkinlik yardımcı programını dışa ve içe aktarmaktadır.

TimeTree

TimeTree, dünya çapında 18 milyondan fazla kullanıcısı olan paylaşılan bir takvim platformudur. Apple’ın App Store’unda 2015’in En İyi Uygulaması olarak ödüllendirildi. TimeTree’nin ana özelliği, birden çok kullanıcının aynı takvime erişmesine ve bu takvimi korumasına izin veren paylaşılan takvim özelliğidir. Grup içindeki her kullanıcıya hatırlatmalar hatırlatma esnekliğine sahiptir. Yönetici, üyeler gibi roller daha iyi bakım için kullanıcılara atanabilir.

Digi Calendar Agenda

Google Takvim, Outlook ve Exchange gibi büyük uygulamalarla kolayca senkronize edilir. Digi Takvim uygulaması gün, hafta, gündem, ay, gelecek ay, liste ve yıl dahil olmak üzere yedi sezgisel görünüm ile uygulama içinde büyük erişilebilirlik sunar. Kullanıcılar ayrıca programı bir bakışta görüntülemek için altı farklı widget kullanabilirler.

Jorte

Jorte uygulaması özelleştirme yeteneği ile bilinir. Uygulama sadece görünüşe göre değil, aynı zamanda işlevselliğine de ayarlanabilir. Kullanıcılar renk ve yazı tipi özelleştirmesi dışında farklı türde etkinlikler seçebilir. Not yazma, planlama ve hatırlatmalar ve etkinlikler ayarlamak için tek bir uygulama.

Business Calendar 2

Business Calendar 2, Google Takvim, Microsoft Outlook, Exchange ve diğer popüler hizmetlerle senkronizasyonu destekler. Güzel ve sezgisel kullanıcı arayüzü, farklı görünümler arasında gezinmeyi kolaylaştırır. Ayrıca sürükle ve bırak etkinlikleri içeren dahili bir randevu zamanlayıcısı da vardır. Kullanışlı iletişim kutuları ile sorunsuz etkinlik ayrıntıları sağlar.