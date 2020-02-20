En İyi Playstation 4 Oyunları - Teknofeed.COM

Playstation 4 sahibi iseniz hangi oyunu alacağınıza karar vermek epey zamanınızı alabilir. Gerek oyunların pahalı oluşu gerekse bazı oyunların yetersizliği canınızı sıkabilir. Bu durumda sizlere yardımcı olmak için en iyi playstation 4 oyunlarını Oyun Büfem olarak sizler için araştırdık. Playstation 5’in çıkış tarihine az bir zaman kala yeni konsola geçmeden önce sizler için en iyi playstation 4 oyunları listemizi oluşturduk.

Fifa 2020

Çıkış Tarihi: 24 Eylül 2019

Fifa 20 her çıkan yeni oyununda olduğu gibi bizler için yeni deneyim fırsatları sunuyor. Karşımıza çıkarttıkları en önemli yenilik ise volta modu. Bu moda girdiğiniz anda çocukluğumuzun geçtiği sokak futboluyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Diğer modlar ise genel olarak bildiğimiz gibi oyuncu kariyeri takım kariyeri ve türevleri.

NBA 2K20

Çıkış Tarihi: 6 Eylül 2019

Oyunumuzun hikaye modunda Hollywood yıldızları bize eşlik ediyor. Bazı yıldız isimlerden örnek vermek gerekirse Idris Elba, Rosario Dawson, Ernie Hudson gibi yıldızlara Lebron James ve oyunumuzun kapak yıldızı Anthony Davis yardımcı oluyor. Oyundaki bazı modlardan bahsetmek gerekirse sokak basketbolu, MyCareer, MyGm gibi modlarla oyunun zevkini sonuna kadar alıyoruz.

Days Gone

Çıkış Tarihi: 26 Nisan 2019

Kıyamet sonrasını konu edinen enfes oyunlardan biriyle daha karşınızdayız. Aksiyon ve heyecan dolu macera bir serüven sizleri bekliyor. Zombi istilasıyla karşı karşıya kaldığımız hikayede hayatta kalmak için savaştıkça oyundaki birçok farklı tehlikeyle de karşı karşıya kalıyorsunuz.

Metro Exodus

Çıkış Tarihi: 15 Şubat 2019

Nükleer silahların kullanıldığı bir savaş sonrası dönemde geçen hikayemiz, kullanılamaz hale gelen Moskova metrosundaki gizemi anlatıyor. Bu metrolarda yaşayan Artyom saklanmaktan sıkılıp dışarıya bir göz atmaya karar verir ve arayışlara başlar. Bu araştırmalara bir süre sonra eşi Anna da katılmaya başlar ve aksiyon ve macera dolu hikayemiz başlar.

Bloodborne

Çıkış Tarihi: 24 Mart 2015

Kendi karakterimizi kurup geliştirdiğimiz, özelliklerini bizim keyfimize göre güçlendirdiğimiz, kısacası oyundaki çoğu şeyin bizim elimizde olduğu bir oyun hayal edin. Her ne kadar çoğu şeyi kendi isteklerimize göre yapsakta bazen her şey yolundan gitmiyor. Bir görev sebebiyle Yharnam şehrine gitmemizle ordaki ruhları rahatsız etmiş bulunuyoruz ve sürükleyici hikayemiz başlıyor.

Horizon: Zero Dawn

Çıkış Tarihi: 28 Şubat 2017

Oyunumuz genel olarak merak duygusu üzerine kurulmuş. Oyun içerisinde tam kaybolduk dediğiniz anda oyun sizi yeni şeylere meraklandırarak oyunun sonuna kadar gitmemizi sağlıyor. Oyunda çoğunlukla birçok sorunuz cevapsız kalırken oyunda ilerledikçe sorularınız cevaplanıyor ve oyun daha da sürükleyici bir hale geliyor.

Uncharted 4 A Thief’s End

Çıkış Tarihi: 10 Mayıs 2016

Türkçemize çevirisiyle bir hırsızın sonu olarak bilinen oyun serisinde artık sona gelmiş bulunuyoruz. Oyuna girip start tuşuna basmamızla beraber heyecan dolu bir aksiyon oyunu anında karşımıza çıkıyor. Tam artık bu oyundan sıkıldım dediğiniz anda karşınıza yeni birtakım şeyler çıkararak oyuna olan ilginiz diri tutuluyor.