En İyi Sanal Gerçeklik Uygulamaları - Teknofeed.COM
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En İyi Sanal Gerçeklik Uygulamaları

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Son dönemde, çok popüler bir şekilde hayatımıza giren ve giderek artan teknolojisiyle sanal gerçeklik, yepyeni ekipman ve teçhizatlarla gelişmeye devam ediyor. Kullanıcılar da en iyi sanal gerçeklik uygulamaları ile bu deneyimi yaşamak istiyor.

Eğitimden sağlığa, askeri teknolojilerden eğlence sektörüne, birçok kategoride sanal gerçeklik artık kullanılabilen, güncel bir teknoloji olarak yerini almayı başarıyor. Kullanıcılar da, tavsiye edilen sanal gerçeklik uygulamaları nelerdir? Sorusunun yanıtını araştırıyor.

Virtual Reality olarak adlandırılan sanal gerçeklik, birçok uygulamada kullanılıyor. Dilersenisz şimdi en iyi sanal gerçeklik uygulamaları hangileri? Hep birlikte inceleyelim…

En İyi Sanal Gerçeklik Uygulamaları Nelerdir?

Dünyanın en çok ziyaret edilen video paylaşım platformu Youtube, son dönemde oldukça popüler hale gelen “Virtual Reality” Sanal Gerçeklik teknolojisini benimsemiş ve bünyesinde milyona yakın sanal gerçeklik videosunu barındırmaya başlamıştır. Youtube’da birçok 4K çözünürlüğünde sanal gerçeklik videolarına ulaşabilir, Virtual Reality teknolojisini deneyimleyebilirisiniz.

Youtube’un ardından dünyanın en çok ziyaret edilen ve en popüler arama motoru Google’da, sanal gerçeklik teknolojisine ayak uydurmuş durumda. Google’ın yeni servisi Google Cardboard, listemizdeki yerini alıyor. Kullanıcılar, Google sanal gerçeklik teçhizatını satın alarak, ücretsiz Google sanal gerçeklik uygulamalarını da indirip mükemmel bir VR deneyimi yaşayabilirler.

Sanal Gerçeklik Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Vrse, Virtual Reality uygulaması da sanal gerçekliği başka bir boyuta ulaştırmış durumda. Vrse ile filmlerin en heyecan verici aksiyon sahneleri ve biyolojik insan hareketleri, adeta yaşarcasına canlandırılıyor. Ayrıca animasyonlar içinde bir yolculuğa sanal gerçeklik gözlüğüyle çıkmaya ne dersiniz?

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Vrse’in ardından NYT Virtual Reality platformu da, Amerika’nın en büyük medya organlarından biri olan New York Times bünyesinde kurulmuştur. Günlük gazeteler, sanal gerçeklik sayesinde bir kağıt parçası olmaktan çıkıyor.

Sanal Gerçeklik gözlükleri, piyasada, birçok teknoloji mağazasında artık ucuzlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Sanal gerçeklik gözlüklerinin fiyatlarındaki düşüş, bu teknolojinin daha da gelişmesine ve yaygınlaşmasına ortam hazırlıyor. İşte bu noktada en iyi uygulamalar arasına Guardian VR’da girmeyi başarıyor. Guardian VR, hapiste tek kişilik hücrede bir katilin duygularını hissedebilme olanağı sunuyor.

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