En İyi Ücretsiz Fotoğraf Düzenleme Programları 2019

Günümüzde çoğu kişinin hobisi haline gelen fotoğraf çekme sanatının birde perde arkası söz konusu, fotoğrafları çektikten sonra güzel efektlerle süslemenizi sağlayan en iyi programları sizler için listeledik. İşte en iyi ücretsiz fotoğraf düzenleme programları...

En İyi Ücretsiz Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları

Akıllı telefonların ve bu telefonların kameralarının gelişmesi ile birlikte insanların fotoğraf çekme alışkanlıkları da değişiklik gösterdi. Artık hemen her ortamda onlarca fotoğraf çekilmesi beraberinde bu fotoğraflar üstünde düzenleme yapılması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu konuda insanların ihtiyaçlarına cevap veren pek çok fotoğraf düzenleme uygulaması bulunmaktadır.

En iyi ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulamaları denildiğinde akla ilk gelen birkaç kaliteli program vardır. İşte bunlardan bazıları.

Google SnapSeed

SnapSeed programı Google tarafından geliştirilmiş bir programdır. Profesyonel ve eksiksiz olarak değerlendirilebilecek olan bu program ile çekilen fotoğraflar üstünde çok profesyonel işlemler çıkartılabilmektedir. Mobil olarak fotoğrafların düzenlenmesine imkân tanıyan bu program sayesinde filtre, parlaklık, düzeltme ve daha pek çok işlem başarı ile gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca programda yer alan aydınlatma efektleri de bir başka güzel özellik olarak değerlendirilebilir.

Adobe Photoshop Express

Mobil olarak kullanılabilecek bir diğer ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması da Adobe Photoshop Exspress’dir. Temel seviyede yer alan tüm istek ve ihtiyaçlara Adobe kalitesi ile cevap veren bu uygulama, kırpma, döndürme ve düzleştirme gibi durumlar için en ideal programlardan bir tanesidir.

Prisma

Aslında farklı kullanım amacı ile kullanıcılara sunulmuş olan Prisma programı fotoğrafları ünlü sanatçıların stilleri aracılığı ile portrelere dönüştürme işlemi yapan bir uygulamadır. Bu program ile dünyaca ünlü pek ismin desenlerini kendi fotoğraflarına başarı ile ekleyebiliyorsunuz.

Photo Mate R3

Android işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar için en kapsamlı olarak nitelendirilebilecek olan Photo Mate R3 programı, ücretsiz versiyonunda pek çok özelliği barındıran bir programdır. Sunmuş olduğu özellikler kapsamında kullanıcılarına yüksek kalitede fotoğraflar sunan bu uygulamanın ücretli versiyonu da bulunuyor.

Pixlr

Photoshop programının bir alternatifi olarak değerlendirilebilen Pixlr programı sahip olduğu özellikler ile tamamen profesyonel çalışmaların ortaya çıkarılmasını sağlar. Mobil cihazlar ve masaüstü program olarak kullanılan Pixlr aynı zamanda internet üzerinden online olarak kullanılma imkanına sahiptir.

Bilgisayara indirilerek kullanılan Pixlr uygulaması en iyi ücretsiz fotoğraf düzenleme programları içinde zirvede yer alacak özellikleri ile günlük ya da profesyonel işlmelerde rahatlıkla kullanılabilir.