En İyi Ücretsiz VPN Hangisi?

VPN, erişilemeyen sitelere erişmeyi uzaktan sağlayan yardımcı bir programdır. En iyi ücretsiz VPN hangisi derseniz size yazımızda bunu açıkladık. İnternet kullanıcıların olmazsa olmaz uygulaması VPN, kimliğinizi gizli tutarak internette rahat dolaşmanıza yarayan uzak sunucu uygulaması. Yasaklar çoğaldıkça bir o kadar daha fazla ihtiyaç duyulan VPN’ler, sizin IP’niz ile uzaktaki bir sunucuda köprü vazifesi görerek bağlanmak istediğiniz siteye o sunucu üzerinden bağlanmanızı sağlıyor. Olumlu ve olumsuz yanları bulunan VPN uygulamalarında güvenilir programı kullanmak çok önemli.

Verilerinizin çalınmaması için sıkça tercih edilen uygulamaları kullanmanız sizin daha güvenli bir şekilde dolaşmanızı sağlamakta. İnternette dolaşırken kullandığınız bu tarz uygulamaların çalışma mantığı bilgilerinizin ara sunucu üzerinden iletilerek sanki o ülkedeymişiniz gibi sörf etmenizi sağlıyor. Bu yüzden hangi sitelere girdiğinizden tutun kullanıcı adı ve şifreleriniz gibi bilgilerinizde bu ara sunucu üzerinden iletilmekte. O yüzden sahte ve az tercih edilen VPN uygulamalarından kaçınmak sizin için avantaj olabilir.

İşte size güvenle kullanabileceğiniz ücretsiz VPN uygulamaları:





1- CyberGhost

Son zamanlarda popüleritesi ciddi anlamda artan ve en hızlı vpn programlarından biri olan Cyberghost’u ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Sınırsız olan bu VPN programını ücretsiz sürümünde biraz kısıtlamalarla kullanmak mümkün ancak indirimlerden yararlanıp, ayrıca satın almak isterseniz, tüm sunucu, reklam, çerez engelleme ve torrent özel performansı gibi imkanlarından yararlanabilir ve yüksek performansın keyfini çıkarabilirsiniz.

2- Opera VPN (Bilgisayar üzerinden sadece Opera tarayıcısında çalışmakta)

Dünyanın en ünlü internet tarayıcılarından biri olan Opera’nın tüm kullanıcılar için ücretsiz yayınladığı VPN uygulaması Opera VPN, sizlere internette güvenle dolaşmanızı vaadediyor.

3- TunnelBear

Türkçe dil desteği de bulunan TunnelBear, dünya üzerinde en çok kullanılan VPN uygulamalarından bir tanesi. Özellikle hızlı ve güvenilir bağlantı özelliğinden dolayı sıkça tercih edilen uygulamanın tarayıcı eklentisi, direkt kurulum ve mobil uygulamaları da bulunuyor. Uygulamayı indirdiğiniz zaman 500 MB’lık ücretsiz kullanım hakkı veriyor. İlave 1 GB daha kazanmak isterseniz tweet atmanız yeterli.

4- TouchVPN

Chrome eklentisi ve mobil uygulama olarak karşımıza çıkan Touch VPN, Northghost adlı şirket tarafından geliştirilen tamamı ile ücretsiz bir VPN programı. Ülkemizde ZenMate’e bağlantı sorunları yaşadığımız zamanlarda imdadımıza yetişen Tocuh VPN, hız konusunda pek tatmin edici olmasa da güvenle seyahat etmenize olanak sağlıyor.

5- Hotspot Shield

Bir zamanların en çok tercih edilen programı olan Hotspot Shield, AnchorFree firması tarafından piyasaya sürülmüş ücretsiz VPN programı. Ücretsiz versiyonunu kullanmanıza karşılık girdiğiniz sitelerde kendi reklamlarını da gösteren program dünya çapında 350 milyon indirilme sayısına ulaşmış durumda.

En iyi ücretsiz VPN hangisi konumuzda en popüler VPN servislerini ve programları sizlere tanıttık.

Daha önce yazdığımız 2020 En İyi VPN Servisleri yazımıza da göz atabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Mac'te RAM Temizleme Uygulaması başlıklı makalemizde Mac RAM temizleme uygulaması, Mac'te Gereksiz Dosyaları Temizleme ve Mac'te RAM Yer Açma hakkında bilgiler verilmektedir.