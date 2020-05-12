En İyi Vlog Kamerası Önerileri 2020 - Teknofeed.COM

Tüm gün taşıyıp, birçok çekimi beğenmediğiniz için silmek zorunda kalacağınız, ses, görüntü kombinasyonunu en iyi şekilde yansıtacak ve Youtube video çekimlerinde yanınızda olacak kamera seçimi en önemli temel ekipmanınız olacak. Özellikle Vlog (Video Blog) video çekimleri sırasında Vlog kameraları çok önemlidir. Çünkü belirli bir açıdan çekim yapılan ve kullanıcıyı net bir şekilde gösterebilmelidir. Biz de sizlere En İyi Vlog Kamerası Önerileri 2020 listesi oluşturmaya karar verdik.

Vlog Kamerası Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

En iyi Vlog kameraları birkaç önemli özelliğin birleşimini içermelidir. Tüm gün taşıyabileceğiniz hafiflikte, yüksek çekim kalitesine sahip, eğer dahili ses girişi kullanılacaksa kaliteli ses yapısına ya da harici ses kullanılmak isteniyorsa da mikrofon girişine sahip olmalıdır.

Tecrübeli bir yayıncıysanız aynasız kameralar size kalite sunar. Bununla birlikte, kompakt bir kamera ve hatta bir akıllı telefonla çok etkili bir video yakalayabilirsiniz. Her ikisi de minimum hareket halindeyken Vlog yapmak için idealdir.

Bu kameralarda 4K, 8K, aynalı aynasız modeller gibi farklı özellikler bulunabilir. Son dönemde özellikle mikrofon girişli Vlog kameraları tercih ediliyor. Vlog için uygun doğru kamerayı seçmek biraz düşünme ve araştırma gerektirir. Hızlı, anında çekim oluşturuyorsanız, cepte taşınabilir bir seçenek mükemmel olurken, içeriğiniz için daha yüksek üretim değerleri veya daha yaratıcı seçenekler istiyorsanız aynasız veya DSLR modeli daha uygun olabilir.

Yukarıda da dediğimiz gibi Vlog kameraları temel olarak başlangıç veya profesyonel yayıncı farketmeksizin;

Harici mikrofon girişi

LCD ekran

Çekim kalitesi

bileşimlerinden oluşmalıdır.

İşte sizler için hazırladığımız Youtuber Vlog Kamera önerileri ile kamera seçimini kolaylıkla yapabileceksiniz.

İşte 2020 En İyi Vlog Kamerası Önerileri

Liste karışık olarak sıralanmıştır.

1. Canon PowerShot G7X Mark III

Türü: Kompakt | Sensör boyutu: 1.0 | Çözünürlük: 20.1MP | Etkili odak uzaklığı: 24-100mm | Vizör: Yok | Ekran: 3,0 inç eğim dokunmatik ekran | Bağlantı: Wi-Fi, NFC | Maksimum çözünürlük: 4K | Boyut, ağırlık: 105.5×60.9×41.4mm, 304g

Dünyada en popüler Vlog kameralarından biri olan Canon G7X serisi, son modeli Mark III ile karşımıza çıkıyor. 20.1 megapiksel çözünürlüğü, 4K video kaydı ile birlikte diğer modellerin aksine bu sefer mikrofon girişi de karşımıza çıkıyor. Küçük boyutları ve ağırlığıyla sürekli yanınızda taşıyabileceğiniz ve video çekebileceğiniz bir kamera olarak karşımıza çıkıyor.

Canon PowerShot G7X Mark III fiyatı ortalama olarak 6 bin TL civarındadır.

Tüm teknik özellikleri bu linkten bakabilirsiniz.

2. Sony A6400

Türü: Aynasız | Sensör boyutu: APS-C CMOS | Çözünürlük: 24.2MP | Etkili odak uzaklığı: bilinmiyor | Vizör: EVF, 2.36 milyon piksel | Ekran: 3,0 inç eğim dokunmatik ekran, 921.000 nokta | Bağlantı: Wi-Fi, NFC ve Bluetooth | Maksimum çözünürlük: 4K | Boyut, ağırlık: 120 x 67 x 60mm, 403g

Uzun zamandır Vloggerlar arasında popüler olan Sony Alpha kameraları, A6400 ile tepe noktasına ulaştı. 4K video çözünürlüğü, anında oynatma desteği, Sony İmaging Edge Mobile uygulaması ile anlık olarak telefona aktarım imkanı sağlıyor.

A6400 gelişmiş odaklama sistemi ile mükemmel nesne takibi sağlarken, 16:9 dokunmatik ekranı ile önden çekim ve takip imkanı da bulunuyor. Farklı bağlantı noktaları, harici mikrofon girişi gibi özellikleri de bulunuyor.

Sony A6400 fiyatı ortalama olarak 8500 TL civarındadır.

Tüm teknik özellikleri bu linkten bulabilirsiniz.

3. Canon EOS M6 Mark II

Türü: Aynasız | Sensör boyutu: APS-C | Çözünürlük: 32.5MP | Etkili odak uzaklığı: bilinmiyor | Vizör: Dahili değil | Ekran: 3,0 inç değişken açılı dokunmatik ekran | Bağlantı: Wi-Fi, NFC, Bluetooth | Maksimum çözünürlük: 4K 30p | Boyut, ağırlık: 119,6x70x49,2 mm, 408 g

Vlog kamerası ürünleri listemizde yer alan Canon EOS M6 Mark II, Amerika’da Vloggerlar tarafından en çok kullanılan kameralardan biridir. M serisinin son ürünüdür. Küçük boyutu ve hafifliğiyle dikkat çeken bu ürün 32.5 megapiksel çözünürlüğe bağlıdır. Dual Pixel CMOS AF ve 4K video kaydı ile Vloglarınızı kaliteli bir şekilde çekebilirsiniz. Üründe ayrıca mikrofon girişi ve dönebilen bir ekran da yer alıyor.

Canon EOS M6 Mark II fiyatı ortalama olarak 5800 TL civarındadır.

Tüm teknik özellikleri bu linkten bulabilirsiniz.

4. Sony A6100

Türü: Aynasız | Sensör boyutu: APS-C CMOS | Çözünürlük: 24.2MP | Etkili odak uzaklığı: bilinmiyor | Vizör: EVF, 1.44 milyon nokta | Bağlantı: Wi-Fi, NFC | Maksimum çözünürlük: 4K | Boyut, ağırlık: 120×66,9×59,4 mm, 396 g

Başlangıç seviyesi Vlog kamerası olan Sony A6100, Sony Alpha serisinin popüler ürünlerinden biridir. Yeni başlayan kişiler için mükemmel bir seçim olarak nitelendirilmektedir. 4K çözünürlük, 30 fps 100 Mbps çekim imkanı, 120 fps’ye kadar Full Hd yavaş çekim imkanı sağlıyor. Yine bu kamerada harici mikrofon girişi bulunuyor. 16:9 dokunmatik ekranı bulunan kamera 4K çekimlerde ekranının avantajı önemli ölçüde yansıtıyor.

Sony A6100 fiyatı ortalama olarak 6400 TL civarındadır.

Tüm teknik özellikleri bu linkten bulabilirsiniz.

5. Panasonic Lumix GX800 / GX850

Türü: Aynasız | Algılayıcı: Micro Four Thirds | Çözünürlük: 16.0MP | Ekran: 3.0 inç, 1.040k eğim dokunuşu | Vizör: Yok | Maksimum çözünürlük: 4K | Objektif: Mikro Dörtte Üç | Sürekli çekim hızı: 5,8 fps (4k 30 fps)

Panasonic Lumix GX800, Panasonic’in değiştirilebilir en ucuz lensli kamerası olmakla birlikte hareket halindeyken de güzel videolar yakalamanıza yardımcı oluyor. Vizörün olmaması bir dezavantaj olsa da bu Vlog çekimlerinde olumsuzluk yaratmayacaktır. 180 derece dönebilen ekranı, yüz deklanşörü bulunan kamera 4K UHD video imkanı sağlıyor. Başlangıç seviyesi düşük bütçeli Vlog kamerası arayan kullanıcılar için güzel bir seçim olabilir.

Panasonic Lumix GX800-GX850 fiyatı ortalama olarak 3000 TL civarındadır.

Hangi Kamerayı Seçmeliyim?

Hangi kamerayı seçerseniz seçin, video kalitesi ve mikrofon girişi özellikleri büyük olasılıkla listenizde en üst sırada yer alacaktır. 4K giderek yaygın bir hale gelse de en fiyatlar nedeniyle de minimum Full HD 1080p çekip yapabilen bir kamera isteyebilirsiniz. İşte listemiz bunları bir araya getiriyor. Listemizde yer alan cihazlarda WiFi, NFC gibi özellikler de bulunuyor. Bunlar tamamen sizin isteklerinizi yansıtıyor. Yani seçim sizin isteklerinize bağlı.

Vlog kamerası önerileri listemizle farklı şekillerde, boyutlarda ve niteliklerde 5 farklı kamera seçtik ve bunların özelliklerini sizler için vurguladık. Umarım seçim yapmanıza yardımcı olabiliriz.