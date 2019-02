En İyi WordPress Güvenlik Eklentileri 2019

Wordpress tüm dünyada kullanılan açık kaynak kodlu bir yazılım bildiğiniz gibi. Bu tarz yazılımların en büyük sorunu ise küçücük bir açık oluştuğu takdirde rahatça hacklenebilme sorunudur. Sizler için Wordpress'in en iyi güvenlik eklentilerini sıraladık...

WordPress Güvenlik Eklentileri

Dünyanın en popüler içerik sistemi olan WordPress’in altyapısını kullanarak yayında olan 80 milyona yakın web sitesi bulunmaktadır. Sahip olduğu pek çok avantajlı seçenek sayesinde bu denli tercih ediliyor olan WordPress, sahip olduğu güvenlik desteği ile de ilgi çekiyor.

Sağladığı güncellemeleri ile güvenlik alanında önlemler alan WordPress, yine de yeterli olmayan durumlar için eklentiler aracılığı ile yardıma ihtiyaç duyan bir sistemdir. Bu nedenle WordPress güvenlik eklentileri sürekli olarak takip edilmeli en yüksek avantajı sağlayan eklentiler tercih edilerek web sitesine entegre edilmelidir.

WordFence Security

Dünyanın en popüler WordPress güvenlik eklentilerinden bir tanesi olan WordFence Security, site içinde yer alan her türlü içeriğin taranmasını ve güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlayan bir yapıya sahiptir. Ayrıca bu eklenti sayesinde siteye SMS yolu ile iki aşamalı bir güvenlik doğrulama sistemi de kurulabilmektedir.

Ücretsiz bir eklenti olan WordFence Security aynı zamanda Premium birkaç özelliğe de sahip bir eklentidir. Ancak eklentinin ücretsiz halinin de pek çok konuda fazlasıyla yardımcı olduğundan söz edilebilir.

Sucuri Security

Sucuri firması tarafından hazırlanan bu güvenlik eklentisi, sitelerin gerçek zamanlı trafiklerini denetleyebilir ve değişen tüm dosyaları takip edebilir durumdadır. Eklentinin bir başka iyi özelliği olarak Google Safe Browsing, Norton ve McAfee gibi güvenlik sistemleri ile uyumlu bir şekilde çalışması gösterilebilir. Bu güzel wordpress eklentisini ücretsiz olarak kullanma imkanına sahip değilsiniz maalesef. Senelik olarak ücretlendirilen sistemin en uyguna 200 dolar gibi bir fiyattan başlamakta.

All In One WP Security & Firewall

Pek çok web sitesi sahibinin severek kullandığı ve kullana kişilerde büyük bir hayranlık uyandıran bu güvenlik eklentisi sahip olduğu özellikler sayesinde en iyi WordPress güvenlik eklentisi olarak nitelendirilebilecek bir eklentidir. Web sitesinin tüm giriş ayarlarını kontrol altında tutabilen bu eklenti, veri tabanında yer alan tüm bilgilerin de başarılı bir şekilde korunmasını sağlıyor.

Web sitesi trafiğini gerçek zamanlı olarak kontrol altında tutmaya yardımcı olan eklenti, kötü niyetli kişilerin saldırılarına karşı da siteyi yüksek güvenlik önlemleri ile koruma altına alıyor. Bunun yanında dosya sisteminin sürekli taranmasını da sağlayarak sistemin düzenli kalmasına ve güvende olmasına katkı sağlıyor.