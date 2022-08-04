Enerji Sistemlerinde Esan Akü Farkı

Günümüz teknolojileri ile sayısız çeşitlilikte araç ve makine kullanılmaktadır. Günlük hayatı kolaylaştıran ve bizler için önemli hizmetler sağlayan bu araçlar, elbette bir enerjiye ihtiyaç duyar. Enerjinin depolandığı aküler, araçların görevini yerine getirmesi için en temel ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamada yıllardır öne çıkan isim Esan Akü, çeşitli akü teknolojileri ile kesintisiz güç sağlamaya devam ediyor.

Binek, hafif ticari ve ağır araç aküleri ile ihtiyaca yönelik zengin ürün çeşitliliği sunulmaktadır. Bunun yanı sıra deniz koşullarına uygun olarak tasarlanmış Marin aküler, EsanAkü’nün sizlere sunduğu üstün özellikli ürünlerdir. Enerjiye ihtiyaç duyduğunuz her alanda beklentilerinizi karşılayacak akü ürün çeşitliliği için Esan Akü tercih edilen ilk adres olmaya devam ediyor.

Akü Teknolojisi İle Kesintisiz Güç

Aküler, temel prensibi araç motorunu çalıştırmak olan enerji kaynağıdır. Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek aracı harekete geçirir. Zorlu şartlara ve araç çeşitliliğine göre farklı donanım ve tasarımlara sahip olabilmektedir. Gelişen teknoloji, akü özelliklerinde de kendini göstermektedir. Günümüz ihtiyaçlarına göre tasarlanan aküler, sahip oldukları yüksek performans ve çevreye dost özellikleri ile öne çıkar. Start stop sistemi ve agm teknolojileri, bu yönüyle öne çıkan aküler arasındadır. Çevre dostu bu enerji sistemleri karbon salınımını en aza indirirken aynı zamanda yakıt tasarrufu sağlar. Akü teknolojileri ve akü fiyatları hakkında detaylı bilgi için Esan Akü web adresine göz atabilirsiniz.

Traksiyoner Akü ve Özellikleri

Endüstriyel akü kategorisini oluşturan Traksiyoner aküler çekme, itme veya taşıma gibi işlemlerin kullanıldığı alanlar için tasarlanmıştır. Genel olarak ağır iş makinelerinde kullanılan bu akü çeşidi, düzenli bakımda oldukça uzun yıllar kullanılabilmektedir. Traksiyoner akü ve özelliklerinde, çelik kasaya sahip gövde öne çıkar. Büyük yapısıyla dikkat çeken bu ürünler, çelik kasa gövdesi sayesinde darbe ve şiddetli sarsıntılardan etkilenmez. Dayanıklı ve güçlü yapısıyla traksiyoner aküler; tekne ve karavanlar, temizlik araçları, yükseltme-kaldırma platformları, taşıma bantları ve havaalanı araçlarında kullanılır. Hareketli araçlarda kullanılan bu aküler su kaybı yaşamaya müsaittir. Düzenli kontroller ile traksiyoner akünüzü uzun yıllar aynı kalitede kullanabilirsiniz.

Esan Akü İle Aracınız İçin En İyi Seçim

Enerji, yaşamın devamlılığını sağlayan bir ihtiyaçtır. İhtiyaçların karşılanabilmesi adına sürekli hareketin önemli olduğu günümüzde, özellikle kullanılan araçlarda enerjiye ihtiyaç bulunmaktadır. Araçların olmazsa olmaz enerji kaynağı olan aküler, sahip olduğu donanımlarla ihtiyaçları karşılayabilmek adına tasarlanmıştır. Bu tasarım ve üretimde öne çıkan isim Esan Akü, geniş skalaya sahip akü fiyatları ile yüksek performanslı akü hizmeti sağlar. Siz de aracınız adına en iyi seçimi yapabilmek için Esan Akü ürün kataloğunu inceleyebilir, iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.