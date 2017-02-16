Eski Günlerini Arayan PUBG’ye Zombi Modu Eklendi

Sevilen hayatta kalma oyunu PUBG'ye zombi modu eklendi. Kısa süreli olarak oyuna entegre edilen bu yeni modu süresi bitmeden mutlaka denemelisiniz.

Battle Royale modasını tüm dünyada patlatmaya başlatan PUBG, kendinden sonra bir sürü hayatta kalma oyunu çıkmasına rağmen hala popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Ancak eski ihtişamlı günlerini de tabi ki aramıyor değil. Yeni güncellemeler ile oyuncuları elinde tutmaya çalışan PUBG, bakalım zombi modu ile oyuna neler eklemeyi başarmış.

Geçtiğimiz gün yayınlanan PUBG’nin yeni güncellemesi, 440 MB lık indirme ile sizde yeni zombi moduna göz atabilirsiniz.

PUBG’ye 0.11.0 güncellemesi kodu ile entegre edilen Zombi Modu, oyuna farklı bir tat katmış diyebiliriz. Zombilerden oluşan ilk oyun modu olarak karşımıza Survive Till Dawn ismi ile karşımıza çıkıyor ve içerisinde hayatta kalma oyunu sevenlerin beğeneceği şekilde yeniliklerde barındırıyor.

PUBG zombi modu ve diğer yenilikler

Oyuna kısa süre için Zombie: Survive Till Dawn adında yeni bir mod eklendi, kısa süre sonra kaldırılacaktır.

adında yeni bir mod eklendi, kısa süre sonra kaldırılacaktır. Vikendi haritası için yeni bir görsel efekt olan Ay Işığı görseli eklendi

Oyuncu detaylarının görüntüleneceği Connection adlı bir bölüm oyuna entegre edildi.

adlı bir bölüm oyuna entegre edildi. Pandemic Treasure eklentisi ile birlikte artık resident evil kostümlerine sahip olabileceksiniz.

Resident Evil 2 müzikleri de oyuna eklendi.

PUBG’nin ilk yılını doldurmasının ardından oyuna bir çok özel eşyalar, avatarlar yüklendi.

SMG silahları artık savaş moduna giriş yaptığınızda 2 kat daha fazla mermi ile kullanılacak.

Bu tarz güncellemeleri nasıl buluyorsunuz ? Sizce PUBG oyununu ayakta tutmaya yarayacak mı ?