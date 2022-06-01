Evinizin ve İşinizin Parçası Hırdavatlar İçin Nöbetçi Hırdavat!

İş yerimizde veya evimizde olsun tamirat işlemlerimiz için çeşitli aletler kullanırız. İşlerimizin daha sağlam olmasını sağlayan bu aletler veya cihazları hırdavat başlığı altında inceleyebiliriz. Büyük ve küçük işletmelerde çok daha profesyonel tarzda bulunan bu aletler, hayatımızı kolaylaştıran, üretim ve tamirat ihtiyaçlarında yardımcı olur.

Hırdavat sektöründe 40 yıla yaklaşan tecrübesiyle ev ve iş yerlerinin ihtiyaç duyduğu ürünleri kalite garantisiyle sağlayan Nöbetçi Hırdavat, online alışveriş imkanıyla ülkenin her yerine kalitesini taşıyor.

Hırdavat Çeşitleri

İhtiyacınız olan küçük, büyük, elektrikli hırdavat ürünleri aslında aklınıza gelen her alanda kullanılabilir. Evlerimizde kullandığımız tornavida, çekiç, çivi ve anahtarlar, bahçe işlemlerimizde kullandığımız akülü aletler, boya badana işlerinde kullanılan boya tabancası ve fırçası,

otomotivde kullanılan hava kompresörler, ağaç budama kesme işlemlerinde kullanılan testere gibi birçok ürün farklı alanlardaki kullanımlara örnek gösterilebilir.

Nöbetçi Hırdavat, hava kompresörleri, oto servis ekipmanları, el aletleri, takım arabaları ve takım tezgahları, metal kesme makineleri kategorilerinde pistonlu ve sessiz hava kompresörleri, hidrolik kaldırma ekipmanları, lokma takımları, akülü ve elektrikli el aletleri, takım tezgahları, takım arabaları ile metal kesme ve gönye kesme ürünlerini bünyesinde barındırır.

En Çok Tercih Edilen El Aletleri

El aletleri kategorisinde Bosch ve CatPower gibi önemli markaların son teknoloji aletleri yer alır. Zımparalama, vidalama, kırma ve delme işlemlerine yönelik olarak matkap, tornavida, avuç taşlama, polisaj, zımpara motoru, akülü darbeli vidalama matkabı, darbeli matkap, kırıcı delici matkap ürünleri farklı ihtiyaç alanlarına yönelik değişik özellikleriyle bulunur.

Evlerimizde yer geliyor, dolap, raf, masa gibi ürünlerin kurulumlarını kendimiz yapabiliyoruz. Bu yüzden her evde ihtiyaç duyulan en önemli el aleti matkap ve tornavida çeşitleridir. Darbeli matkap veya akülü vidalama aletleri işlerimizin daha temiz ve doğru şekilde sonuçlanmasını sağlar.

Bu ürünler iş yerlerinde de kullanılır. Ek olarak ise polisaj, zımpara motoru, avuç taşlama gibi daha profesyonel hırdavat el aletleri özel olarak tercih edilir.

Nöbetçi Hırdavat ve Ev Sahipliği Yaptığı Ünlü Markalar

Sektörün öncü markalarıyla yaptığı işbirliğiyle hırdavat ürünleri alışverişinin güvenli adresi olan Nöbetçi Hırdavat; Kuletaş, İzeltaş, Bosch, Aykuş, CatPower, DHT, Fen-İş, Forsage Worldface, Gartool, Shun gibi markaların ürünlerini avantajlı fiyatlarla sizlere kazandırıyor.

Web sayfası üzerinden ücretsiz kargo ve kredi kartı ödeme imkanlarıyla avantajlı ve güvenli bir alışveriş deneyimleyebilirsiniz. Alışverişiniz sonrasında soru ve sorunlarınızı bizlere iletebilir ve çözüme kavuşturabilirsiniz. Ayrıca siparişlerinizi takibini de yine sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.