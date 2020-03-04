Facebook South by Southwest Konferansından Çekildi - Teknofeed.COM
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Facebook South by Southwest Konferansından Çekildi

Facebook South by Southwest'ten Çekildi
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Koronavirüsü tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Uzun süredir korku salan Korona, teknoloji dünyasında da etkisini hissettiriyor. Son olarak Facebook South by Southwest konferansından çekildi.

Koronavirüsü Nedeniyle Facebook South by Southwest Konferansından Çekildi

Facebook South by Southwest'ten Çekildi

Facebook South by Southwest’ten Çekildi

Mart ayında yapılacak ve bir hafta sürecek olan SXSW konferansı da Korona’dan nasibini aldı. Facebook, yaptığı açıklamada 13-22 Mart tarihlerinden yapılacak teknoloji etkinliğine katılmayacağını açıkladı.

Bir Facebook sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Koronavirüs ile ilgili endişeler nedeniyle şirketimiz ve çalışanlarımız bu yıl SXSW’ye katılamayacaklar.” dedi.

Etkinlik 13-22 Mart Tarihlerinde Planlanıyor

Bu yıl 13-22 Mart tarihlerinde Austin, Teksas’ta yapılması planlanan ve teknoloji devlerini ağırlayacak konferans Koronavirüsü nedeniyle darbe yedi. Facebook konferansa katılmayacağını bildirirken, Twitter’da bu konferansta yer almayacak.

Konferansın İptali İçin İmza Kampanyası

SXSW konferansında yer alacak çalışanlar Koronavirüsü nedeniyle iptal edilmesini istedi. Bunun için Change.org üzerinden bir kampanya başlatıldı ve 25 bin üzerinde imza atıldı. Facebook SXSW konferansından çekilmesi de bu durumun gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Organizatörlerden Açıklama: “Konferans Yapılacak”

Konferansın organizatörleri, planlanan tarih ve saatte konferansın yapılacağını açıkladı. Organizatörler, geçen yıl 105 ülkeden 400 bin üzerinde katılımcı ile gerçekleşen konferansın, bu yıl da yapılacağını belirtti.

Facebook, geçtiğimiz süreçte Kaliforniya’da gerçekleşmesi planlanan ve F8 konferansını da iptal etmişti. Şirketin önümüzdeki etkinlikleri çevrimiçi olarak yapması planlanıyor.

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