Hiç şüphe yok ki Facebook şu anda en çok kullanılan ve en popüler sosyal ağ platformu. Artık herkes sosyal ağ sitesini kullanıyor. Bazen arkadaşımızın bilgisayarından / dizüstü bilgisayarından Facebook hesabımıza giriş yaparız ve daha sonra o cihazdan çıkış yapıp yapmadığımızı düşünürüz. Dolayısıyla, yakın zamanda arkadaşınızın bilgisayarından Facebook hesabınıza giriş yaptıysanız ve çıkış yapıp yapmadığınızdan emin değilseniz, endişelenecek bir şey yoktur. Facebook hesabınızdan oturum açmış cihazları kaldırma özgürlüğüne sahip olduğunuz için kimse özel mesajlarınızı okuyamayacaktır. Facebook, Facebook’ta oturum açmak için kullandığınız tüm cihazları size söyleyen bir güvenlik özelliği sunar. Facebook, cihaz türünün yanı sıra, kullanılan tarayıcı, en son erişilen tarih veya saat ve daha fazlası gibi diğer bilgileri de gösterir.

Facebook’unuzda Oturum Açmış Diğer Cihazları Bulma ve Kaldırma Adımları

Bu makale, Facebook hesabınızda oturum açmış tüm cihazları nasıl göreceğinizle ilgili adım adım bir yazı paylaşacaktır. Hadi kontrol edelim!

Adım 1. Öncelikle, bir masaüstü web tarayıcısından Facebook hesabınıza giriş yapın. Şimdi aşağıda gösterildiği gibi açılır düğmeyi tıklayın.

Adım 2. Seçenekler listesinden “Ayarlar ve Gizlilik” i seçin

Adım 3. Sonraki sayfada, ‘ Ayarlar ‘ seçeneğine tıklayın.

Adım 4. Sol bölmede, ‘Güvenlik ve oturum açma’yı seçin.

Adım 5. ‘Oturum açtığınız yerin altında Daha Fazla Göster’e tıklayın.

Adım 6. Artık hesabınıza giriş yapan her cihazı görebileceksiniz.

Hesabınızda Oturum Açmış Cihazlar Nasıl Kaldırılır?

Facebook hesabınızı kullanan izinsiz bir cihaz bulursanız, onu kaldırabilirsiniz. Facebook’tan seçilen bir cihazdan çıkış yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1. Kaldırmak istediğiniz cihazı seçin.

Adım 2. Aşağıda gösterildiği gibi üç noktaya tıklayın.

Adım 3. Açılır seçenekten, ‘Oturumu Kapat’ı seçin .

Bu kadar! Bitirdiniz. Bu bir oturumdan çıkacaktır.

Bir önceki yazımız olan Android'de Instagram Hikayeleri Nasıl Kaydedilir? başlıklı makalemizde Instagram başkasının hikayesini indirme, instagram hikaye indirme uygulaması ve instagram hikayeleri nasıl indirilir hakkında bilgiler verilmektedir.