Farklılıklar Dünyası Black Mirror İncelemesi, Netflix Popüler Dizisi

Netflix'in en sevilen dizi serilerinden bir tanesi olan Black Mirror yapımına yakından baktık, işte tüm merak ettikleriniz bu yazımızda...

Black Mirror dizisi farklı sezonlar ve farklı temalar ile karşımıza gelen aynı zamanda da 6 bölümlük heyecanı ile sizleri etkisi altına alan bir dizi seçeneği olarak varlığını sürdürmektedir. İlk olarak 2011 yılında hayatımıza giren bu dizi ile birlikte ilk sezonundan bile oldukça başarılı konular ve oyuncular ile keyifli dakikalar geçirmeniz çok mümkün.

Black Mirror İlk Sezon

Black Mirror ilk sezonda bir devlet başkanı konusu üzerinde kendisini gösteren oldukça farklı bir sezon olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu devlet başkanının en büyük görevlerinden birisi de son prensesi korumaktır. Kraliyet ailesine mensup olan prenses bir adam tarafından kaçırılır. Ve bu adam bazı şartlarının yerine getirilmesi sonucunda da prensesi serbest bırakacağını söylemiştir. Ancak şartları ise oldukça ağırdır.

Bu ağır olan şey ise bir domuz ile cinsel ilişkiye girecektir aynı zamanda da bu cinsel ilişkiye girmesi esnasında ise tüm ulusal kanallar da bu görüntüleri çekecektir. Bu durum kişiler için de devlet başkanı için de oldukça sıkıntılı bir durumdur. Ancak ne olacağını henüz kestiremeyen başkan en sonunda ise bunu yapmaya karar verir. Bu durum gerçekleşirken ise en büyük sarsıcı olay ise, cinsel ilişkiye girmeden yarım saat önce prenses serbest bırakılmıştır.

Black Mirror İkinci Sezon

İkinci sezon toplamda üç bölümden oluşmaktadır. Bu sezon da oldukça kafa karıştırıcı ancak anlayanlar için de oldukça keyifli sezonlardan bir tanesidir. Sanal bir ortamda insanların hareketleri sürekli olarak kayıt altına alınmıştır aynı zamanda da daha çok yönlendirilmektedir. Sezonun finalinde ise artık insanlar sosyal medya gibi pazarlanmaya başlanmıştır. Sosyal medyanın bir etkisi ile her hareketlerini bir robot gibi yaşayan insanlar artık sosyal medya ile de kendilerini esir gibi bir hale getirmektedir. Bunun en temel sebebi ise beynin hücrelerine teknolojik unsurlar süblüminal mesajlar ile etki halinde kişileri tabiri caiz ise bir hayvan haline getirmektedir.

Black Mirror Üçüncü Sezon

Teknolojinin farklı bir boyutunu anlatan ve yine 6 bölümden oluşan Black Mirror sosyal deneylerin ve teknolojinin insanlar üzerinde ki etkileri farklı bakış açısı ile ele alması ile birlikte de kişiler artık sosyal medyanın esiri haline gelmiştir. Aynı zamanda seri katillerin de bu sezonda ele alınması oldukça farklı bir soluğa olanak vermektedir. Ancak teknolojinin de yetersiz kaldığı alanlar var mıdır? Yoksa herkesi de yok edecek güce sahip midir? Teknolojinin zararlı yönlerini ve ileri de nasıl bir yaşamın bizi beklediği konusunda fikirler vermeye başlayan bu seçenek ile birlikte bu sezonda pek çok farklı çıkarımlar elde etmeniz muhtemel bir hale gelmektedir.

Black Mirror Dördüncü Sezon

Bir çocuğun gözlerinden hayatı görmemizi ve anlamamızı isteyen bu sezon ile birlikte oldukça rahatsız edici görüntüler ile de karşı karşıya kalmamız muhtemel bir hale gelecektir. Küçük bir çocuğun beynine yerleştirilen çip ile hem dünya kontrol edilebilecek aynı zamanda da farklı durumlar göz ardı edilmeyecektir. Attığımız her adımın biri tarafından izlenmesi nasıl bir histir? Tam da buna bir cevap arayan bu sezon da yine gözde sezonlar arasında yer almaktadır. Bu çocuk farklılaştırılmaya mı çalışılıyor yoksa farklı olan bu çocuk yönetilmeye mi çalışılıyor? Bu sorunun cevabını arayan sezon yine ilgi çekmekte olan sezon pek çok kişinin en beğendiği sezonlar arasında da yer almayı başarmıştır.

Dizi dört sezonunu izlemeniz ile birlikte sizler de beşinci sezon için büyük bir heyecan büyütebilirsiniz. Bunun en temel sebebi ise 5 sezon da yine farklı kurgusu ile karşımıza çıkmaya hazırlanmaktadır. 28 Aralık 2018 olarak sızdırılan Black Mirror 5. sezon çıkış tarihi doğru bir duyum olmadığını anlıyoruz ve hala beklemedeyiz.