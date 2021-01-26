Ramazan Civelek’in sözleşmesinde Fenerbahçe amacıyla 1 milyon TL satın alma opsiyonu var. Ardından ustalaşmış oldum. Fenerbahçe’ye kim dönmek istemez? Şu anda ilk amacım Karagümrük’le hak etmiş bulunduğu Süper Lig’e çıkmak.” Japonya’da olimpiyat hazırlıklarını devam ettiren judocuların korona virüs tedbirlerini çokça sıkı uygulayarak antrenmanlar gerçekleştirdiğini dile getiren İbrahim Özdek, “Japonlar, virüs enfeksiyonuna karşı sıkı korunma tedbirleri alarak, özellikle olimpik sportif hazırlık çalışmalarını sürdürmektedir. Judo sporcuları çokça geniş salonlarda, maske takarak, aralarında belirli bir uzaklık bırakarak, kondisyon ve teknik çalışmalarını tam kapasite ayrıntılar casino siteleri adresinde içerisinde sürdürmektedirler. Çalışırken salon devamlı havalandırılmaktadır.

Çıkışta da ellerini dezenfekte etmektedirler. Korona hastalığı uzun prosessek olursa, bu bahane ile çalışamayacak olan ülkelerin Olimpiyat oyunlarında madalya talihi azalacaktır” açıklamasını yapmış oldu. Vatanımızda salon sporları ve açık alan spor tesisleri kâfi haldedir. Şehirlerden ya da toplumdan uzak spor oteli ya da tesisleri olimpiyat oyunlarına hak kazanmış sporcuların hizmetine sunulmalıdır. Öteki sporcuların emek harcaması ağırdan alınabilir. Sağlıklı sporcu ve antrenörlerin yer alacağı kamplarda sporcu haricinde giriş ve çıkışlar engellendiğinde hastalıksız bölge kendi kendine oluşacaktır. Ulusal ekip emek harcamaları kesinlikle sürdürülmelidir. Bireysel spor dallarında antrenörler sporcularına özel programlar vermeli ve sporcularını her tarafı ile kontrol altında bulundurulmalıdır.

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