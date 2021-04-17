Filigransız Tiktok Videosu Nasıl İndirilir? - Teknofeed.COM

Filigransız Tiktok videosu indirme, Tiktok platformundaki videoların etiketsiz olarak indirilmesini sağlayan bir işlemdir. Tiktok, sayısız kullanıcının her gün milyonlarca kısa video paylaşımı yaptığı popüler bir sosyal medya platformudur.

Tiktok platformunda video indirmek oldukça kolaydır. Ancak videolar indirilirken filigran yani kişi imzası olarak da bilinen profil etiketi silinmemektedir. Hal böyle olunca video indirmek isteyen bireyler Tiktok logosu olmadan video indirme konusu üzerine araştırmalar yapmaktadır. Bu işlemi yapmak oldukça basittir. Zira bu iş için açılmış pek çok site ve program bulunmaktadır.

Tiktok Logosuz Video İndirme Nasıl Yapılır?

Tiktok üzerinde logo ve kişi etiketi olmadan video indirebilmek için tercih edilebilecek pek çok logo kaldırarak video indirebileceğiniz program bulunmaktadır. Bu programlara bilgisayar üzerinden ulaşabileceğiniz gibi iOS ve android işletim sistemini kullanan mobil cihazlarınızdan da ulaşabilirsiniz.

Kullandığınız cihazın arama motoruna “Filigransız Tiktok videosu indirme” yazmanız durumunda karşınıza video dönüştürme ve indirme siteleri çıkacaktır. Dilediğiniz video indirme programını kullanarak işlemlerinize devam edebilirsiniz. Video dönüştürme programları arasından birini seçtikten sonra takip etmeniz gereken adımlar şu şekildedir:

Tiktok uygulamasına mobil cihaz ya da bilgisayarınızdan giriş yapınız. Profil bilgilerinizi girerek hesabınıza erişiniz. Daha sonra indirmek istediğiniz videoyu seçiniz. Seçtiğiniz videonun üzerine tıklayarak videoyu açınız. Videonun sağ alt kısmında bulunan ok işaretli “Share” butonuna tıklayınız. Bu seçeneğe tıklamanız durumunda videoyu paylaşma yöntemleri karşınıza gelecektir. Bu paneldeki “Copy link” seçeneğine tıklayarak videonun linkini panonuza kopyalayınız. Bir sonraki adımda ise daha önceden seçmiş olduğunuz filigramsız Tiktok video indirme programı sitesini açınız. Son olarak ise açmış olduğunuz sitenin ana sayfasında yer alan panele, panoya kopyalamış olduğunuz linki yapıştırarak “Dönüştür” ya da “İndir” butonuna tıklayınız.

Bu adımları tamamlamanız durumunda istediğiniz Tiktok videosu, logo olmadan cihazınıza indirilecektir. Bu işlemi yapabilmek için tek dikkat etmeniz gereken husus, videoyu indireceğiniz hesabın video indirme izni veriyor olmasıdır. Aksi halde video indirme işlemi yapabilmeniz mümkün olamayacaktır.

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