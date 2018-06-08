Fortnite Android Beta Oynanabilecek Telefonlar

Son zamanların en popüler Battle Royale oyunu Fortnite nihayet android platformu geliyor. Ancak öncesinde Beta programı ile deneme aşamaları mümkün olacak. Bu beta programını hangi cihazlar kaplıyor gelin yakından bakalım...

Son yılların en popüler hayatta kalma oyunları listesinin üstlerini ismini yazdırmayı başaran Fortnite, bildiğiniz üzere PC’den sonra mobil cihazlara da çıkmayı hazırlanıyordu. Mobil Fortnite çıkış haberi sonrası üzücü bir haber ile sadece Samsung Galaxy telefonlarında oynanabileceği söylenmişti ancak ileri ki günlerde çoğu cihazda Fortnite Android beta programı denenerek test edilebilecek ve sonrasında tam sürüm olarak tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor.

Fortnite Mobil Sistem Gereksinimleri

Fortnite oyununu eğer siz de mobil cihazlarınızdan oynamak istiyorsanız en az 3 GB ram’e sahip olmanız gerekmekte. İşletim sistemi olarak en az Android 5.0 sürümü ve 64 Bit olmalı. Ekranı kartı yongasına baktığımızda ise Fortnite Mobil minimum Adreno 530, Mali-G71 MP20 gibi GPU’ları istemekte.

Cihazlarınıza Fortnite Mobil indirmek istiyorsanız maalesef Google Play Store üzerinden indirmeniz mümkün olmayacak. Öncelikle Epic Games sitesinden Fortnite mobil android beta programına kayıt olmanız gerekmekte. Kayıt olmak için buradaki linki kullanabilirsiniz. Sonrasında beta programı başladığında indirmeniz için gerekli bilgiler mail ile size iletilecektir.

İşte Fortnite Uyumlu Telefonlar

Samsung Galaxy: A5, A7, J7 Prime, J7 Pro, On7, S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4

Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL

Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z

Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro

LG: G5, G6, G7 ThinQ, V10, V20, V30 / V30+

Nokia: 8

OnePlus: 5 / 5T, 6

Razer: Phone

Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2

Fortnite Mobil Android beta programı kayıt olmanız ve oynayabilmeniz için gerekli cihazlar bu şekilde, ilerleyen günlerde belki daha fazla cihaz ile buluşturmaları mümkün şimdilik bu kadar olduğunu belirtebiliriz.