Galaxy S20 Serisinin 120Hz Yenileme Hızına Sahip Olacak

Sızıntılar Samsung Galaxy S20 serisinin bilgileri gelmeye devam ediyor. Galaxy S20 + 5G’nin canlı fotoğraflarını zaten gördük ve dün Galaxy S20 Ultra 5G’nin temel özellikleri sızdırıldı. Bugün, telefonların yenileme oranları ve çözünürlüğü ile ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

Galaxy S20 serisinin ekranı hakkında oldukça fazla insan heyecanlanıyor ve bunun nedeni 60Hz’den daha yüksek bir yenileme oranına sahip ilk Samsung telefonları olacak. Ancak, bazı ödünleşmeler olacaktır.

Samsung amiral gemisi telefonlarının çözünürlüğünü ayarlayabileceğiniz artık bir haber değil. Galaxy S20 serisi özelliği koruyacak ve ayrıca yenileme hızları arasında geçiş yapma seçeneğini de ekleyecek. Ne yazık ki, kullanıcılar telefonu aynı anda en yüksek yenileme hızına ve en yüksek çözünürlüğe ayarlayamayacak.

Galaxy S20 Serisi Üç Çözünürlük Ve Yenileme Seçeneği

Ice Universe’ye göre, Galaxy S20 serisi üç çözünürlük ve yenileme hızı seçeneğine sahip olacak ve 60Hz’de FHD +, 120Hz’de FHD + ve 60Hz’de WQHD + olacak.

Bu, her iki dünyanın da en iyisini elde etmeyi dört gözle bekleyenler için kesinlikle üzücü bir haber. Bununla birlikte, kullanıcıların telefonu en yüksek çözünürlükte bile 120Hz yenileme hızına geçmeye zorlayabilmelerinin bir yolu olacağını göz ardı etmeyeceğiz.

Bu yıl daha fazla üretici yüksek yenileme hızı trenine atlıyor. Geçen yıl OnePlus gibi daha önce katılmış olanlar, 2020 telefonları için daha yüksek bir yenileme oranıyla ilerleyecekler. Redmi K30 gibi orta sınıf telefonların yüksek yenileme oranına sahip olduğunu gördük ve bu yıl bu özelliğin daha uygun fiyatlı telefonlarda kullanılabileceğini umuyoruz.