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Game of Thrones 8. Sezon Çıkış Tarihi Belli Oldu !

En çok sevilen dizilerden bir tanesi olan Game of Thrones final sezonu çıkış tarihi nihayet resmi olarak duyuruldu. İşte merakla beklenen dizinin 8. sezon yayın tarihi.
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay

Evet merakla beklenen büyük duyuru nihayet yapıldı. Game of Thrones 8. sezon artık kesin olarak 2019’un ilk yarısında bizlerle buluşacak.

HBO’nun yapımcılığını üstlendiği Game of Thrones final sezonu için dün resmi twitter hesabı üzerinden güzel bir kolaj video ile net çıkış tarihi duyuruldu. Game of Thrones’un final sezonu olacak olan 8. sezon Nisan 2019 tarihinde yayında olacak. Toplamda 6 bölümden oluşacak olan Game of Thrones 8. sezon Nisan ayında çıkması 2019 Emmy ödüllerinde isminden oldukça söz ettirecek anlamına da geliyor.

En Uzun Savaş Sahneleri

Game of Thrones final sezonunda oldukça fazla savaş sahneleri ve yine oldukça fazla ak gezenleri göreceğiz demek yanlış olmaz. Zaten dizi yapımcılarından da bu konuda açıklama gelmiş ve dizi tarihinin en uzun ve en büyük savaş sahnelerinin olacağı da belirtilmişti. George R.R. Martin romanlarından uyarlanan dizi de en sonunda taht oyunlarının galibini de yine 8. sezonda göreceğiz.

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