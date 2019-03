Game of Thrones’un Final Sezonu Fragmanı Yayınlandı

Çıkış yapmasına sayılı günler kalan meşhur Game of Thrones dizisinin 8. sezonu için güzel bir fragman yayına alındı. İşte ilk gördüğümüz detaylar...

Tüm dünya’da milyonlar severek izlediği Game of Thrones serinin son sezonu olacak olan 8. sezonuna bildiğiniz üzere sayılı günler kaldı. Bu sayılı günleri sabırsızlıkla geçirirken dizi sevenleri için güzel bir fragman yayına alındı. İşte detaylar…

Game of Thrones’un 8. sezon ilk resmi kanaldan yayınlanan fragman 2 dakika uzunluğunda ve harika sahneler ile derlenmiş durumda. Etkileyici bir final sezonu olacak olan Game of Thrones dizisinin 8. sezonu ilk fragmanında dikkat çeken noktalar neler göz atalım.

Game of Thrones Merak Edilen Sorular

Jon Snow ve Khaleesi yaşamına devam edebilecek mi ? Demir Taht’ın gerçek sahibi kim olacak ? Kim Bu Azor Ahai ismi ? Ak gezenlerin kralı savaşta galip gelebilecek mi ? Arya, tüm ölüm listesini tamamlayabilecek mi ? Özellikle Cersei’yi öldürmeyi başaracak mı ? gibi soruların cevaplarını Game of Thrones sevenler olarak merakla bekliyoruz. Tüm soruların cevaplarını bu final sezonunda öğrenebilecek olmamız da ayrıca bir heyecan sebebi diyebiliriz.

Bundan tam 1,5 sene önce yayınlanan Game of Thrones’un 7. sezonu bittikten sonra oldukça fazla soru işareti akıllarda bırakmıştı. Tüm dünyada çok fazla hayran kitlesi olan GOT serisinin final sezonunda tüm soruların cevaplarına erişebilecek. Game of Thrones’un 8. sezon fragmanına göz attığımızda ilk dikkat çeken detay ise, gösterilen ilk karakterin Arya olması diyebiliriz. Arya fragmanda bir şeylerden korkup, endişeli bir durumda olduğunu görmekteyiz. Peki Arya‘yı korkutan ne olabilir ? Bu sorunu cevabını öğrenebilmek için bir ay kadar beklememiz gerekecek gibi 🙂

Fragmandaki diğer bir detaya baktığımızda Jon Snow karakterinin, kış diyarının ünlü ağacı olan Weirwood’un hemen dibinde durması dikkat çekmekte. Yaklaşan büyük savaş öncesi ağac’ın kutsallığından faydalanmak isteyen Jon Snow, bu savaşı kazanabilecek mi ?

Fragmanda, Daenerys ve Jon, kış diyarının üzerinde uçan ejderhalar, Cersei ve Ak Gezenler gibi Game of Thrones içerisinde bulunan önemli karakterlerin çoğuna yer verilmiş.

Game of Thrones’un Final bölümleri olacak 8. sezon 14 Nisan teker teker bölüm halinde haftalık yayında olacak.

Game of Thrones 8. Final Sezonu Fragmanı