Geçen Sene Ciddi Sakatlıklar Yaşandı

Geçen sene ciddi bir sakatlık yaşadığını dile getiren 19 yaşındaki tenisçi, “Belimde küçük bir gerilim kırığı oldu. 3-3,5 ay kadar evdeydim. Hiçbir şey yapamadım. Üç ay ardından fizik tedaviye başladım. Orada da 1 ayım geçti. Tenise geri dönmem 7 ayımı aldı.” diye konuştu. Birçok dostum sıralama olarak şu an 300-400’lerde. Benim sıralamam ise averaj 900-910 arası. Araya 6-7 ay girince toparlayamadım. Beklenen çıkışı yapamamamın nedeni belimden yaşadığım sakatlık. Şu an fazlaca iyiyim. Eğer sakatlık yaşamasaydım dünya listelenmesinde 300-400’lerde olurdum. Bu vakitten (korona virüs salgını) ardından iyi bir çıkış yapacağıma inanıyorum.” değerlendirmesinde bulunmuş oldu. Yankı Erel, ayrıntılar güvenilir bahis siteleri adresinde ileride dünya listelenmesinde ilk 20’ye girebileceğine inandığını belirtti. Bu vaktim yerel takımla Davis Kupası’nda savaşım ettiğini ve Enternasyonal Tenis Federasyonunun (ITF) turnuvalarına katıldığını açıklayan Yankı, sözlerini şu şekilde sürdürdü.

Genel olarak iyiydim, şekil tutmaya başlamıştım. İnşallah korona virüs salgını en geç temmuz ayında biter turnuvalara başlarız. Bu sene ilk 500’e girmeyi hedefliyorum. Gidebildiğim yere kadar gitmek isterim. Dünya listelenmesinde ilk 20’ye girebileceğime inanıyorum. İnandıktan ve çalıştıktan ardından başarabilirsiniz. İnşallah yakın ileride grand slam turnuvalarında üst turlarda savaşım edeceğim. En fazlaca beğendiğim ve misal aldığım tenisçi Nadal Yankı Erel, kariyerinde 19 grand slam şampiyonluğu tespit edilen dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal’ı misal aldığını aktardı. Dünyaca ünlü tenisçilerin hayat hikayelerini okuduğunu ve izlediğini altını çizen Yankı, “En fazlaca beğendiğim ve misal aldığım tenisçi Nadal. Nadal ile Federer, Ronaldo ile Messi benzer şekilde. Aslen kazanılan başarılara bakıldığında Federer dünyanın en iyisi.

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